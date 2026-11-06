Oktagon oznámil střet dvou ranařů na prosincovém turnaji. Mazúch mění váhovou kategorii a chce přerušit sérii proher

Nejdřív nechal soupeři první kolo; dva ze tří sudích ho přisoudili Němci Dustinu Rabiegovi. Ve druhém přišel čistý hák na bradu a v čase 1:56 bylo po zápase. Robin Fošum, 36letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s profesionální bilancí 2-1-1, se tehdy v Brně vracel po více než třech letech. O měsíc později přidal v Karlových Varech další výhru a OKTAGON MMA, česko-slovenská organizace smíšených bojových umění, mu našel dalšího soupeře. Na turnaj, který prodává jako svůj stý. Redakce MMAmag otevřela oficiální kartu akce i profily obou mužů a našla v nich detail, který se do oznámení na sítích nevešel.
Pražská stovka a jeden zápas bez pásu
Fošum se utká s Markem Mazúchem, 30letým slovenským bojovníkem s bilancí 9-4-0, a to 29. prosince 2026 v pražské hale. Půjde o zápas v polotěžké váze podle pravidel MMA, bez pásu ve hře. Není to jen příspěvek na sociální síti: dvojice stojí i s oběma bilancemi na oficiální kartě turnaje OKTAGON 100: Prague, který organizace rámuje jako svůj stý a jako finále sezony 2026. Titulový kontext mají na téže kartě jiné dvojice, Jotko proti Muradovovi o pás střední váhy a Hála proti Lengálovi o titul v postojových pravidlech Stand and Bang. Kolik oba muži za svůj zápas dostanou, nezveřejnila ani organizace, ani jeden z nich; odhady tu proto nebudou. Od 5. listopadu 2026 zbývalo do turnaje 54 dní.
Jenže Fošumova dvojka ve vítězném sloupci se k humbuku roku 2026 kolem něj vůbec nehlásí.
Ranař, kterého prodávají dva večery v malých rukavicích
Obě výhry v roce 2026 přišly v postoji, ne v plném MMA. V oficiálním hodnocení bodových rozhodčích z turnaje OKTAGON 93 z 12. září 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je uvedený knockout proti Rabiegovi ve druhém kole; podle výsledkového přehledu FightBook MMA pak Fošum 17. října 2026 v Karlových Varech porazil Tomáše Klabíka jednomyslným rozhodnutím, všichni tři sudí 29:28.
Jeho oficiální MMA bilance zůstává 2-1-1. Proti Mazúchovi se tedy vrací do klece k plným pravidlům; speciální postojová pravidla jsou na kartě uvedená u jiného zápasu, u dvojice Végh a Barnatt. A čeká na něj muž, kterého OKTAGON na Mazúchově profilu popisuje jako jednoho z nejtvrdších úderářů organizace.
Mazúch přitom ještě v roce 2023 veřejně mluvil o tom, že výš než na 84 kg jít nechce.
Co se stalo s mužem, který chtěl zůstat na osmdesáti čtyřech
Profil Marka Mazúcha na webu OKTAGONu ho vede ve střední váze, tedy do 83,9 kg. Karta stého turnaje ho uvádí v polotěžké, do 93 kg. Rozdíl limitů je 9,1 kg. V témže profilu a ve výsledkových databázích Sherdog a Tapology redakce MMAmag dohledala, že tři poslední porážky skončily před limitem, ale jen dvě z nich padly v MMA.
|Soupeř a turnaj
|Pravidla
|Výsledek pro Mazúcha
|Piotr Wawrzyniak, OKTAGON 70, 26. 4. 2025
|MMA
|prohra KO, 1. kolo, 4:36
|Krzysztof Jotko, OKTAGON 74, 9. 8. 2025
|MMA
|prohra TKO po loktech, 2. kolo, 4:36
|Željko Zec, PML 18, 24. 1. 2026
|postojová pravidla K-1 v malých rukavicích
|prohra před limitem, 1. kolo
V květnu 2023 říkal v rozhovoru pro Káóčko: „Chtěl bych totiž jít jen 84 a tu by on stejně nedal“. Na prosincové kartě je o kategorii výš. Vlastní vysvětlení nabídl v pořadu Premlčané, odkud web Fights.cz 9. září 2026 přepsal jeho větu „Dva roky to říkám, dva roky nad tím přemýšlím… Takže jsem se rozhodl, že jdu do 93“. Změnu kategorie potvrzuje organizace; důvod uvádí sám bojovník.
Kam až může vítěz dojít a kam rozhodně ne
ANALÝZA Oficiální žebříček OKTAGONu v polotěžké váze, aktualizovaný 23. října 2026, redakce MMAmag porovnala s kartou stého turnaje. Šampionem je v něm veden Makhmud Muradov, v desítce stojí mimo jiné Karlos Vémola a Tomasz Narkun. Fošum ani Mazúch v ní nejsou.
Jubilejní karta se nestaví na eliminátorech, ale na jménech. Vedle Fošuma a Mazúcha se na ní odehraje:
- Krzysztof Jotko proti Makhmudu Muradovovi, titul střední váhy
- Josef Hála proti Vladimíru Lengálovi, titul ve velterové váze podle pravidel Stand and Bang
- Karlos Vémola proti Tomaszi Narkunovi, polotěžká váha
- Attila Végh proti Luku Barnattovi, postojová pravidla do 98 kg
Vítěz se tím pádem nepřiblíží k pásu ani k místu v tabulce. Dostane ale to, co v polotěžké váze rozhoduje o další nabídce: večer, o kterém se mluví. A Mazúchovi devět kilo navíc pořadí nezmění; může mu vrátit jedinou věc, kterou ve třech posledních zápasech neměl. Zápas, který dojde do konce podle něj.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka