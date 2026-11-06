Šestkrát vyšší výkon a 27 tisíc jader. Ostrava vyměňuje superpočítač Barbora

Šestkrát vyšší výkon a 27 tisíc jader. Ostrava vyměňuje superpočítač BarboraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
IT4Innovation-Barbora
Článek byl publikován 06.11.2026 11:15
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