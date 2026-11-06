Majitelům odstavených aut bez povinného ručení naskakuje dluh až 109 Kč denně. Sazba závisí na výkonu motoru

Auto, které stojí v garáži nebo ve stodole a nikdo s ním nejezdí, musí mít povinné ručení, dokud je v registru vedené jako provozované. Kdo pojistku nemá, platí od ledna České kanceláři pojistitelů citelně vyšší sankční příspěvek. U běžného osobního vozu vychází na 61 korun denně a za tři měsíce přesáhne částku pět a půl tisíce korun. Bez placení pojištění se naskakujícímu dluhu vyhne jen ten, kdo včas odevzdá registrační značky do depozitu na úřadu.
Poplatky za chybějící pojistku stouply o 30 procent
Často jde o starší auto, které řidič odstaví na soukromém pozemku nebo do stodoly a zapomene na něj. Zákon ale nevyžaduje, aby auto fyzicky jezdilo. Povinnost platit sankční příspěvek vzniká hned od prvního dne, kdy vůz bez platného povinného ručení zůstává evidovaný v registru vozidel jako provozovaný.
Od ledna 2026 se denní sazby zvýšily v průměru o 30 procent. Předchozí částky totiž často vycházely levněji než řádné pojištění, takže neodrazovaly od porušování zákona. Nově denní poplatek odpovídá jeden a půl násobku nejvyšších cen pojištění na trhu.
Peníze míří do garančního fondu České kanceláře pojistitelů, ze kterého se hradí škody způsobené nepojištěnými a nezjištěnými řidiči. V roce 2024 se z něj vyplatilo 391 milionů korun. Dnes zákon vyžaduje minimální limity krytí 50 milionů korun na zdraví a 50 milionů korun na majetek u každé nehody.
Jak se počítá celkový dluh za automobil
Výsledná částka se skládá ze sazby podle objemu motoru vynásobené počtem nepojištěných dní. K tomu se vždy přičítá jednorázový poplatek 300 korun, který pokrývá náklady kanceláře na odeslání výzvy.
U běžného osobního auta s objemem motoru od 1350 do 1850 centimetrů krychlových vychází denní sazba na 61 korun. Když smlouva zanikne a majitel po třech měsících sjedná novou pojistku, vytvoří si mezeru v délce 90 dní bez pojištění. Za tu dobu zaplatí celkem 5 790 korun. Pokud vozidlo zůstane nepojištěné po celý rok, výsledná suma přesahuje 22 tisíc korun.
|Typ vozidla
|Objem nebo výkon motoru
|Sazba za den
|Osobní auto
|1 000 až 1 350 cm3
|51 Kč
|Osobní auto
|1 350 až 1 850 cm3
|61 Kč
|Osobní auto
|1 850 až 2 500 cm3
|83 Kč
|Elektromobil
|podle výkonu
|13 až 109 Kč
|Obytný automobil
|nerozhoduje
|74 Kč
Výzva k zaplacení přijde do datovky nebo poštou
Kancelář zjišťuje absenci pojištění přímo z registru vozidel a může jí to trvat několik týdnů až měsíců. Majitel pak obdrží doporučený dopis prostřednictvím České pošty nebo mu přijde zpráva do datové schránky. V Portálu občana tato povinnost vidět není. Na zaplacení dluhu má provozovatel 60 dní.
Pokud peníze nepošle včas, kancelář naúčtuje úroky z prodlení a případně částku předá k externímu vymáhání. Celková suma tak může narůst do desítek tisíc korun. Samotnému zániku smlouvy však předchází komunikace. „Upozornění na neplacení pojistného, a tím hrozící zánik pojistné smlouvy nebo informaci o samotném zániku pojistné smlouvy obdrží pojistník vždy od své pojišťovny,“ uvedl Tomáš Pavlík, mluvčí České kanceláře pojistitelů.
Značky patří do depozitu na úřad s rozšířenou působností
Kdo s autem dočasně nejezdí, musí ho vyřadit z provozu zápisem do registru silničních vozidel. Majitel zajde na odbor dopravy jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností, kde odevzdá registrační značky a osvědčení o registraci vozidla. Správní poplatek činí 200 korun. Při vyřízení žádosti přes Portál dopravy vyjde uložení na 160 korun.
Během podávání žádosti musí mít vůz ještě zaplacené povinné ručení a teprve po úspěšném vyřazení z provozu může majitel pojistnou smlouvu ukončit. Značky mohou zůstat na úřadu uložené dvanáct měsíců v kuse. Poté musí vlastník nahlásit, kde se vozidlo nachází a proč je vyřazené. Pokud úřadu do tří let od vyřazení neoznámí, že si chce značky a technický průkaz ponechat, úředníci je skartují. Při návratu na silnici si musí řidič nejdřív sjednat nové pojištění a teprve na základě něj mu úřad ukončí vyřazení z provozu.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (seznamzpravy, denik, ckp).