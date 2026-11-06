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Majitelům odstavených aut bez povinného ručení naskakuje dluh až 109 Kč denně. Sazba závisí na výkonu motoru

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Majitelé nepoužívaných aut bez platného povinného ručení platí sankční příspěvek České kanceláři pojistitelů. Denní sazba za běžný osobní vůz činí 61 korun.
Neužívané auto dál potřebuje povinné ručení.

Neužívané auto dál potřebuje povinné ručení.

Zdroj: FOTO:Julian Nyča, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 11:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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