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Mobil funguje bez potíží, přesto už nemusí být bezpečný. Zkontrolujte datum, které se snadno přehlédne

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Telefon může bez zaváhání fotit, přehrávat videa i otevírat aplikace, a přesto mu mohou chybět důležité bezpečnostní opravy. O jeho další použitelnosti proto nerozhoduje jen rychlost nebo výdrž baterie. V nastavení se vyplatí najít datum poslední bezpečnostní aktualizace a ověřit, zda pro konkrétní model ještě pokračuje podpora. Samotné hlášení, že je systém aktuální, nemusí odpovědět na obě otázky.
Mobil funguje bez potíží, přesto už nemusí být bezpečný. Zkontrolujte datum, které se snadno přehlédne

Mobil funguje bez potíží, přesto už nemusí být bezpečný. Zkontrolujte datum, které se snadno přehlédne

Zdroj: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 11:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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