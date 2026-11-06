Mobil funguje bez potíží, přesto už nemusí být bezpečný. Zkontrolujte datum, které se snadno přehlédne

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Mobil funguje bez potíží, přesto už nemusí být bezpečný. Zkontrolujte datum, které se snadno přehlédnePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Telefon může bez zaváhání fotit, přehrávat videa i otevírat aplikace, a přesto mu mohou chybět důležité bezpečnostní opravy. O jeho další použitelnosti proto nerozhoduje jen rychlost nebo výdrž baterie. V nastavení se vyplatí najít datum poslední bezpečnostní aktualizace a ověřit, zda pro konkrétní model ještě pokračuje podpora. Samotné hlášení, že je systém aktuální, nemusí odpovědět na obě otázky.
Mobil funguje bez potíží, přesto už nemusí být bezpečný. Zkontrolujte datum, které se snadno přehlédneZdroj: Magnific
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 06.11.2026 11:03
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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