Podnikatelé od ledna zaplatí víc. Vedle vyšších odvodů se vrací EET a mění paušální daň

Začátek příštího roku přinese podnikatelům hned několik změn, které se promítnou do běžného provozu i rodinných rozpočtů. Rostoucí průměrná mzda zvyšuje minimální platby na sociální a zdravotní pojištění. Zároveň se po několikaleté přestávce vrací povinnost elektronicky evidovat vybrané tržby. Zákon o nové evidenci už prošel legislativním procesem a prezident jej podepsal v září. První lednové dny proto nebudou jen otázkou nových záloh, ale také nastavení pokladen a platebních postupů. Dopad se přitom bude lišit podle toho, zda člověk podniká na hlavní či vedlejší činnost a jak přijímá platby.
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Minimální zálohy vzrostou o 458 korun
Pro podnikatele na hlavní činnost vychází minimální sociální záloha v roce 2027 na 5281 korun. Zdravotní pojištění má činit nejméně 3488 korun měsíčně. Součet tak dosáhne 8769 korun, zatímco od července letošního roku platí minimum 8311 korun. Rozdíl představuje 458 korun za měsíc a při dvanácti platbách 5496 korun za rok. Jde o nejnižší zákonné zálohy, nikoli o jednotnou částku pro všechny živnostníky. Kdo má podle svého vyměřovacího základu platit více, musí se řídit individuálním výpočtem.
V letošním roce se navíc výše sociálních záloh měnila již v červenci. Na začátku roku činilo minimum při hlavní činnosti 5720 korun, po úpravě kleslo na 5005 korun. Proto mohou starší články uvádět jiné částky a rozdílné meziroční srovnání. Podnikatel by měl při kontrole záloh vycházet z částky, kterou skutečně platí na konci roku 2026. Zvláštní minima platí pro začínající podnikatele nebo vedlejší samostatnou činnost. V jejich případě nelze bez dalšího použít součet určený pro hlavní podnikání.
Nová evidence tržeb začne od ledna
Elektronická evidence tržeb v upravené podobě má být povinná od 1. ledna 2027. Podle finanční správy se bude vztahovat na zákonem vymezené platby včetně hotovosti a některých bezhotovostních plateb uskutečněných v provozovně. Podnikatelé však nemají povinnost pořizovat si pouze kvůli evidenci drahé registrační pokladny. Stát připravuje bezplatné řešení pro menší provozy a přístup k administraci evidence prostřednictvím portálu MOJE daně. Od 2. listopadu se už podnikatelé mohou přihlásit do systému, založit evidenční jednotky a připravit certifikáty. Pro konkrétní provoz bude rozhodující, jaké platby přijímá a zda se na něj vztahuje některá z výjimek.
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Paušalisté musejí hlídat jiné částky
Změní se také měsíční platby podnikatelům v paušálním režimu. V prvním pásmu se pro rok 2027 uvádí částka 9662 korun, tedy o 500 korun více než letos. Tuto sumu ale nelze přičítat k běžným minimálním zálohám, protože paušální platba zahrnuje daň i pojistné. Ne každému podnikateli se navíc vyplatí zůstávat v témže pásmu. Záleží na výši a struktuře příjmů i na splnění zákonných podmínek. Před koncem roku proto dává smysl zkontrolovat nejen novou zálohu, ale také způsob evidence příjmů a správnost zvoleného daňového režimu.
eet.gov.cz, businessinfo.cz, podnikatel.cz