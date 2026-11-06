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Za socialismu stál 180 Kčs a byl v každé domácnosti. Dnes za podobný kus dáte v obchodě přes 3 000 Kč

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Stačí zmínit elektrický pečicí hrnec s topením ve víku a mnoha lidem se vybaví víkend na chatě. Remosku znala velká část domácností a používala se doma i na chatách a...
Za socialismu stál 180 Kčs a byl v každé domácnosti. Dnes za podobný kus dáte v obchodě přes 3 000 Kč

Za socialismu stál 180 Kčs a byl v každé domácnosti. Dnes za podobný kus dáte v obchodě přes 3 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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