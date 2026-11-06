Za socialismu stál 180 Kčs a byl v každé domácnosti. Dnes za podobný kus dáte v obchodě přes 3 000 Kč

Stačí zmínit elektrický pečicí hrnec s topením ve víku a mnoha lidem se vybaví víkend na chatě. Remosku znala velká část domácností a používala se doma i na chatách a chalupách. Dnes se prodává dál a její cena v obchodě leckoho zarazí. Když ji ale porovnáte s průměrnou mzdou, výsledek překvapí.
Osmnáctkrát dražší, a přece dostupnější
Za socialismu stála podle údajů v médiích dvoulitrová remoska 180 Kčs a čtyřlitrová 210 Kčs. Dvoulitrová Remoska Dua Glass stojí na Alza.cz 3 299 Kč (k 5. listopadu 2026), tedy asi 18krát víc. Průměrná hrubá mzda z 2. čtvrtletí 2026 je ale proti letům 1965 a 1960 asi 36 až 40krát vyšší, přičemž oba násobky vycházejí z prostého srovnání Kčs a Kč bez očištění o inflaci a bez přepočtu kupní síly.
Podle dat ČSÚ měli zaměstnanci v civilním sektoru národního hospodářství průměrnou hrubou měsíční mzdu 1 303 Kčs v roce 1960 a 1 453 Kčs v roce 1965. Za 2. čtvrtletí 2026 uvádí ČSÚ v údajích ze září předběžně 51 966 Kč, což nic neříká o výplatě konkrétního člověka. Vůči hrubé mzdě tak dnešní dvoulitrový model vychází orientačně zhruba na polovinu toho, co původní při mzdách z let 1960 a 1965.
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Remoska 2 l 4 l Dvoulitrový model vůči průměrné hrubé mzdě Za socialismu 180 Kčs 210 Kčs orientačně 12 až 14 % Dua Glass, Alza.cz k 5. 11. 2026 3 299 Kč 3 699 Kč asi 6 % Prima s víkem bez okénka, Alza.cz k 5. 11. 2026 2 399 Kč 2 785 Kč asi 5 % Jako náhradu první remosky nabízí výrobce řadu Dua
Přes 3 000 Kč zaplatíte za řadu Dua. Společnost REMOSKA ji v obchodním sdělení z listopadu 2021 označila za ideální náhradu prvních remosek ze 60. let. Jde o podobný kus, protože mísa je z třívrstvého materiálu s nerezovým povrchem a hliníkem, zatímco původní byla z hliníku. Na indukci ji lze použít při vaření se skleněnou poklicí.
Levnější cestou je řada Prima, přímý nástupce řady Classic, v teflonovém provedení s víkem bez okénka. Hliníkovou mísou má k původní remosce blíž. Dvoulitrový model stojí na Alza.cz 2 399 Kč bez slevového kódu. Ceny v tabulce se mohou měnit, zvlášť v období akcí.
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Koupě dává smysl hlavně tomu, kdo peče na chatě bez trouby nebo chce připravit menší porci bez velkého spotřebiče. Komu záleží na nerezovém povrchu mísy, ten vybere Dua. Kdo chce utratit méně a teflon mu vyhovuje, vystačí si s Primou.
Dnešní modely mají příkon 400 až 610 W, starší zhruba před 50 lety měly 650 W. Běžná elektrická trouba má kolem 2 až 3 kW. Příkon udává, kolik elektřiny spotřebič odebírá v daném okamžiku. Kolik spotřebuje za celé pečení, závisí i na tom, jak dlouho pokrm peče.
Proč peče i bez trouby
Hřeje víko. Jídlo dostává teplo seshora a klasická hliníková mísa ho rozvede do celého obsahu. Tenhle princip vydržel přes 60 let beze změny. Hrnec tak zvládne třeba zapečené těstoviny se sýrem, plněné papriky nebo jablečný koláč.
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Po roce 1989 se zájem přesunul k fritovacím hrncům a mikrovlnkám a výroba skončila. V roce 1994 se výroba vrátila, tentokrát do Frenštátu. Zasloužil se o to Jiří Blažek, kterého k licenci dovedla snaha opravit starou remosku, k níž už nebyly díly. Od roku 2023 ji vyrábí závod v Kopřivnici.
Impulz ke vzniku remosky přišel v 50. letech ze Švédska, kde tamní hrnec na elektřinu zvládal jídlo jen uvařit. To Oldřichu Homutovi, povoláním elektrotechnikovi, nestačilo, a tak se dvěma kolegy v letech 1953 až 1955 postavil prototypy, které už pekly. Výroba začala ve Zdicích, hlavní éra ale patřila městu Kostelec nad Černými lesy. Mezi lety 1957 a 1991 opustilo tamní továrnu zhruba 1,5 milionu kusů.
Největší slávu za hranicemi jí přinesla Británie. Na britský trh ji uvedla Milena Grenfell-Baines, zachráněná Wintonovým transportem. V roce 2001 získal hrnec ocenění Good Housekeeping a jeden kus vlastní Karel III. V roce 2024 ale ředitel firmy uváděl, že tamní prodej výrazně klesl.
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Kdo má doma starý kus, neměl by ho zapojit jen proto, že kdysi spolehlivě pekl. Hasiči u starých spotřebičů doporučují průběžně kontrolovat jejich stav, například jestli není prodřený kabel.
Starý spotřebič si po letech v provozu před zapojením zaslouží prohlídku, včetně kabelu. Ilustrační foto. Zdroj: HONG SON / Pexels.
Při podezření na závadu patří hrnec do odborného servisu a opravu má dělat jen odborník. Během provozu ho nenechávejte bez dozoru. Když starý hrnec prohlídkou neprojde, nechte ho odpojený a cenu opravy porovnejte s cenami nových modelů.
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