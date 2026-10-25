Od 1. listopadu končí svoz některých odpadů od domů. Polská obec nařídila obyvatelům, aby si je odváželi sami

Obec Mucharz převádí od 1. listopadu 2026 odpovědnost za svoz zeleného a velkoobjemového odpadu, oblečení a textilií na obyvatele. O záležitosti informuje server Mamnewsa.pl. Webové stránky poskytují vysvětlení od obecního úřadu Mucharz: rozhodnutí o změně pravidel vychází z nárůstu množství odpadu sebraného od obyvatel.
Objemný odpad se zvýšil ze 126 na 195,5 tuny, což představuje nárůst přibližně o 55 procent. Zelený odpad se zvýšil ze 70 na 93 tun, což představuje nárůst přibližně o 33 procent. V roce 2026 obyvatelé již vrátili 66 tun oděvů a textilií. Obec upozorňuje, že údaje za běžný rok se vztahují na období do října, a proto nepokrývají celých 12 měsíců.
Zvýšená hmotnost odpadu znamená nejen vyšší náklady na nakládání s odpady, ale také na sběr a přepravu. Obec zdůrazňuje, že za současných sazeb se pokračování ve sběru všech těchto frakcí přímo z nemovitostí stalo neúnosně nákladným. Systém nakládání s odpady však musí být udržitelný, což znamená, že poplatky vybrané od obyvatel musí pokrývat jeho provozní náklady.
Co všechno budou muset lidé odvážet?
Stávající služby ve své podobě končí. Lidé budou muset nově na PSZOK odvážet posekanou trávu i sesbírané listí, stejně tak větve stromů a keřů. Objemný odpad, do kterého spadá třeba starý nábytek, budou muset nově občané vozit na sběrné místo v Jasczurowě. Oblečení, textil a obuv budou muset občané také odvážet sami.
Na co se změny nevztahují?
Změny se nevztahují na veškerý biologický odpad. Kuchyňský odpad, jako jsou slupky od ovoce a zeleniny nebo suchý chléb, případně kávová či čajová sedlina, můžete nadále vyhazovat do hnědých pytlů, které budou samozřejmě odváženy.
Nemáte auto? Nevadí
Je jasné, že nová pravidla vyděsí především osoby, které nemají auto. Jde většinou o samoživitele nebo seniory, případně osoby se zdravotním postižením. Bez auta však mohou být i další domácnosti. Budou muset prosit sousedy, aby jim pomohli s odpadem? Nebo jak se mají odpadu zbavit?
Městský úřad tvrdí, že v takových situacích bude hledat vždy individuální řešení. Pomoc bude organizována mimo jiné ve spolupráci s Městským centrem sociální péče a prostřednictvím osvětové činnosti v sousedství. Jednotný systém však zatím není představen.
Mění se i systém vratných záloh
Aby změn nebylo málo, mělo by dojít také ke změně, která se týká celého státu. K zálohovaným lahvím a obalům by měly přibýt také malé lahve od alkoholu, běžně známé jako „opice“. Ministerstvo klimatu a životního prostředí 1. října 2026 potvrdilo, že pracuje na legislativních změnách, které umožní zavedení systému zálohování plastových lahví. Toto oznámení bylo součástí oficiálního shrnutí prvního roku fungování programu. Ministerstvo si klade za cíl snížit množství skleněného odpadu, který zůstává problémem i přes rostoucí efektivitu sběru ostatních obalů.
Zdroje článku: next.gazeta.pl, www.farmer.pl, www.portalsamorzadowy.pl, www.storicko.cz