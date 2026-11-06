Kuře po kanadsku zapečené kečupem, cibulí a česnekem, co si nejlépe sedne s rýží

po Kuře kanadsku je přesně ten typ receptu, u kterého seznam surovin na první pohled moc slavnostně nevypadá. Kečup, cibule, česnek, máslo a , skoro jako něco opsaného z ošoupaného domácího sešitu. Jenže v troubě se z toho stane překvapivě worcester poctivé jídlo. V pekáči se udělá hustší a k rýži sedne tak dobře, že člověk nakonec ještě vyškrabuje zbytky ze dna. omáčka
Samotný název zůstává
trochu záhadou. Proč zrovna po kanadsku, to se dnes už dohledává těžko. Recept se ale v různých domácích podobách drží docela dlouho a základ bývá podobný: kuře se nejdřív peče samotné a až potom se k němu přidá výrazná kečupová směs s cibulí. Tady se vyplatí nespěchat. Omáčku nepřilévejte hned na syrové maso, jinak se kuře začne spíš dusit a ta pečená chuť nebude ono. Cibuli krájejte raději na tenčí půlkolečka. Silné kusy v omáčce někdy křupou ještě ve chvíli, kdy už by člověk čekal, že budou úplně měkké. Recept na pečené kuře po kanadsku s rýží
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut Co potřebujeme Jaké maso si připravit 4 ks kuřecích čtvrtek nebo stehýnek 1 lžička soli 1 lžička koření na kuře 50 g másla 100 ml vody Suroviny na omáčku 3 ks cibule 5 stroužků česneku 1 a 1/2 hrnku kečupu 50 g másla 1 lžíce worcestrové omáčky 1 lžíce octa 2 lžičky cukru 1/2 lžičky mletého pepře 1/4 lžičky chilli K podávání Postup přípravy kanadského pečeného kuřete
1. Kuře osolte, posypte
kořením na kuře a dejte do pekáče. Na maso rozložte kousky másla, přilijte trochu vody a vložte do trouby vyhřáté na 200 °C. Pečte zhruba 25 minut.
2. Mezitím nakrájejte
cibuli na půlkolečka a česnek prolisujte. V menším kastrůlku nechte povolit máslo. Foto? Cooky.cz, upraveno pomocí AI, Kuře po kanadsku s rýží není žádná exotika: Poctivé zapečené jídlo, které nasytí hladové krky
3. K rozpuštěnému máslu přidejte
kečup, cibuli, česnek, worcester, ocet, cukr, pepř a chilli. Všechno promíchejte a nechte 5 až 8 minut jen mírně probublávat, ne prudce vařit.
4. Pekáč vytáhněte z trouby, kuře přelijte připravenou omáčkou a vraťte zpátky. Dopékejte ještě 30 až 35 minut, až maso změkne a omáčka na povrchu trochu ztmavne.
5. Během dopékání uvařte
rýži podle návodu na obalu. Podávejte ji s kuřetem a pořádnou lžící omáčky z pekáče.
TIP: Pokud vám sladší omáčky moc nesedí, uberte část kečupu a nahraďte ji několika lžícemi vody. Chuť bude mírnější a k masu podle mě příjemnější. Co když nemáte čtvrtky nebo nechcete rýži?
Recept snese úpravy, jen je potřeba hlídat čas v troubě. V některých domácích verzích se dávají
kuřecí prsa, ta ale umí být hotová rychleji a snadno se vysuší. Druhou část pečení bych u nich zkrátila asi o 10 minut. Stehna nebo čtvrtky jsou v tomhle ohledu jistější, i když pekáč zůstane v troubě o pár minut déle.
Rýži můžete bez problémů vyměnit za vařené brambory nebo bramborovou kaši. Dává to smysl hlavně tehdy, když omáčku necháte hustší a chcete spíš sytější oběd než rychlou večeři po práci. Kdo má rád výraznější jídla, může přidat chilli. S cukrem bych ale zacházela opatrně, protože kuře po kanadsku má být sladkokyselé, ne chutnat jako ohřátý kečup.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline