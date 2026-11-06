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Kuře po kanadsku zapečené kečupem, cibulí a česnekem, co si nejlépe sedne s rýží

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Kuře po kanadsku je přesně ten typ jídla, u kterého si při čtení surovin řeknete, že to bude trochu retro, a pak zjistíte, že to na talíři dává až překvapivě dobrý smysl. Kečup, cibule, česnek, máslo a worcester nejsou žádná vysoká gastronomie, ale v pekáči se z nich stane poctivá omáčka k rýži, kterou člověk rád vytře do poslední kapky.
Fotografie ke kuřeti po kanadsku

Fotografie ke kuřeti po kanadsku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Kuře po kanadsku s rýží není žádná exotika: Poctivé zapečené jídlo, které nasytí hladové krky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 11:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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