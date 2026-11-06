Uprchlý vězeň spravedlnosti neunikl. V Jablonci ho dopadli při ničení aut

Ve čtvrtek 5. listopadu krátce před 23. hodinou vyrazily na žádost Policie ČR dvě hlídky Městské policie Jablonec nad Nisou na křižovatku ulic Boženy Němcové a S. K. Neumanna. Důvodem oznámení byl muž, který poškozoval zaparkovaná vozidla. Jak se později ukázalo, šlo o 39letého vězně, který v neděli 1. listopadu utekl z pracoviště v ulici České Mládeže v Liberci. Policie po něm ihned vyhlásila pátrání a o pomoc žádala také veřejnost.
Na muže upozornila svědkyně, házel popelnicí
Ještě před příjezdem hlídek kontaktovala městskou policii svědkyně, která upřesnila místo události. Operátor nasměroval na místo kamerový systém městské policie (MKDS) a zachytil muže, který hodil popelnici proti jednomu ze zaparkovaných vozidel.
„Když strážníci dorazili na místo, muž byl agresivní a jednoho ze zasahujících strážníků obvinil ze smrti své dcery. Hlídka muže vyzvala, aby se uklidnil a opřel se o služební vozidlo. Muž uposlechl a zklidnil se. Strážníci u něj žádnou zbraň nezjistili,“ uvedla mluvčí Jablonce nad Nisou Jana Fričová.
Vzhledem k mužově vzhledu a nedávným mediálním informacím o uprchlém vězni pojali strážníci podezření, že by mohlo jít o hledanou osobu. „Následná kontrola totožnosti podezření potvrdila. Strážníci zjistili, že se jedná o muže, který 1. listopadu uprchl z pracoviště věznice v Liberci. Kontrola zároveň odhalila, že muž trpí infekční žloutenkou. Strážníci tuto důležitou informaci neprodleně předali všem zasahujícím hlídkám městské policie i Policie ČR, která si celý případ převzala k dalšímu šetření,“ uvedla mluvčí Jablonce.
Skončil ve vazbě, hrozí mu dalších pět let vězení
Policisté následně uprchlého vězně převezli na služebnu a po nezbytných úkonech ho eskortovali do Vazební věznice v Liberci. „Policisté z obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou jeho protiprávní jednání v ulici Boženy Němcové kvalifikovali jako přestupek. Muž totiž stačil poškodit jedno zaparkované vozidlo značky Hyundai Kona, na které hodil popelnici. Navíc ještě muže, který ho na místě konfrontoval a věc také oznámil, udeřil dlaní do tváře, čímž mu naštěstí nezpůsobil žádné zranění. Škoda způsobená na poškození uvedeného vozidla, je dosud předmětem šetření,“ uvedl mluvčí policie Vojtěch Robovský.
Jablonečtí policisté se veškerými okolnostmi celé noční události i nadále zabývají a v tuto chvíli nemohou ani vyloučit případnou změnu právní kvalifikace. „Věc odchodu zadrženého muže jako vězně z nestřeženého pracoviště v Liberci šetří liberečtí kriminalisté, kteří již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání s trestní sazbou odnětí svobody až na pět let,“ uzavírá Robovský.