Brazilec Câmara si měl na F1 počkat do roku 2027. Haas ho posílá závodit už doma v São Paulu

Na první start ve Formuli 1 se dá připravovat měsíce, ale okamžik, kdy se o něm jezdec skutečně dozví, může přijít velmi rychle. Rafael Câmara měl původně získat stálé závodní místo v Haasu až v roce 2027. Jenže jeho premiéra přichází dřív. A navíc na jednom z nejvíce emotivních míst, jaké si brazilský jezdec může představit.
Haas oznámil, že Esteban Ocon už za tým v sezoně 2026 závodit nebude. Jeho místo na Velké ceně São Paula proto vedle Olivera Bearmana převezme právě Câmara. Jednadvacetiletý jezdec tak absolvuje první Grand Prix před vlastními fanoušky na Interlagosu.
Nečekaná změna v sestavě
Oconovo působení v týmu skončilo dříve, než se původně čekalo. Francouz už byl během předchozího víkendu v Mexiku nahrazen rezervním jezdcem Ryo Hirakawou, který při svém startu získal bod za desáté místo. Kvůli povinnostem ve vytrvalostním šampionátu však Hirakawa nemohl pokračovat i v Brazílii.
Haas proto sáhl po Câmarovi, s nímž už počítá do budoucna. Brazilec je lídrem průběžného hodnocení Formule 2 a v minulosti získal tituly ve Formuli 3 i Formula Regional European Championship. V srpnu navíc testoval starší vůz Haasu v Portimãu, takže nejde o úplně první kontakt s technikou týmu.
Doma je debut krásný i nebezpečný
Interlagos pro brazilské závodníky znamená výjimečné místo. Domácí publikum dokáže jezdce povzbudit, ale současně vytváří mimořádné očekávání. Câmara bude mít v jediném víkendu za úkol zvládnout nové auto, procedury týmu, práci s pneumatikami i ostré souboje s nejlepšími jezdci světa.
Týmový šéf Ayao Komatsu zdůraznil, že Câmara v předchozím testu zapůsobil a Haas má důvěru v jeho schopnosti. To ovšem automaticky neznamená, že se od nováčka očekává bodový výsledek hned při premiéře.
Pro Câmaru bude nejdůležitější zvládnout celý víkend bez zbytečných chyb, sbírat zkušenosti a ukázat, že si místo pro příští sezonu zaslouží. A pokud se mu navíc podaří před domácími tribunami překvapit, získá brazilská Formule 1 nový příběh, na který se bude vzpomínat ještě dlouho.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Haas F1 Team – Team Statement: Driver Update [2], Formula1.com – Rafael Câmara to make F1 debut at São Paulo [3].