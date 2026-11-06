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Denně jedl pět vajec. Za měsíc mu udělali testy

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Měsíc konzumace pěti vajec denně zní jako jízdenka k ucpaným tepnám. Skutečnost je ale mnohem složitější – a krevní testy po tomto experimentu přinesly výsledky, které mnohé laiky šokovaly.
Denně jedl pět vajec. Za měsíc mu udělali testy

Denně jedl pět vajec. Za měsíc mu udělali testy

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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