Denně jedl pět vajec. Za měsíc mu udělali testy

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Vejce si prošla bouřlivou cestu od démonizované potraviny až po oslavovaný superfood. Dnes víme, že jejich vliv na organismus není tak jednoznačný, jak se kdysi myslelo. Když člověk po celý měsíc konzumuje pět vajec denně, jeho tělo čelí masivnímu přílivu cholesterolu, bílkovin a mikroživin – a reakce organismu dokáže být překvapivě sofistikovaná.
Příroda navrhla vejce jako dokonalý zásobník energie a stavebních látek pro vývoj nového života. Proto v něm najdeme plnohodnotné bílkoviny s kompletním spektrem aminokyselin, vitaminy A, D, E a K rozpustné v tucích, dobře vstřebatelné železo, vápník i vzácný vitamin D, který je v běžné stravě těžko k sehnání. Vaječný bílek dodává čistý protein, zatímco žloutek funguje jako koncentrovaná zásobárna mikronutrientů.
Zásadní roli hraje také cholin – látka, ze které mozek vytváří neurotransmiter acetylcholin, klíčový pro učení a ukládání vzpomínek. Žloutek patří k nejbohatším přírodním zdrojům cholinu vůbec. Doplňují ho antioxidanty lutein a zeaxanthin, které chrání zrak před věkem podmíněnou makulární degenerací. Kdo tedy měsíc jí pět vajec denně, rozhodně netrpí nedostatkem základních živin. Jenže co se v té době odehrává v krvi?
Cholesterol v krvi: Překvapivá hra těla s tuky
Hlavní obava spojená s masivní konzumací vajec se točí kolem cholesterolu. Žloutek obsahuje vysoké množství této látky, kterou si tělo jinak vyrábí samo v játrech. Aby bylo možné správně vyhodnotit laboratorní výsledky, je nutné rozlišit dva základní typy transportérů cholesterolu v krevním oběhu.
LDL částice (lipoproteiny o nízké hustotě) přenášejí cholesterol z jater do tkání. Pokud je jich v krvi nadbytek a cévy jsou poškozené zánětem, usazují se ve stěnách tepen, zužují jejich průsvit a zvyšují riziko infarktu nebo mrtvice. Proto se jim říká „zlý“ cholesterol.
Naproti tomu HDL částice (lipoproteiny o vysoké hustotě) fungují jako úklidová četa – sbírají přebytečný cholesterol z krevního oběhu a odvážejí ho zpět do jater ke zpracování nebo vyloučení. Tento „hodný“ cholesterol chrání cévy před usazováním tuků.
Po měsíci intenzivní vaječné diety u zdravého jedince laboratorní testy obvykle neodhalí katastrofu, ale specifický posun. Vejce totiž obsahují prospěšné omega-3 mastné kyseliny, které podporují tvorbu ochranného HDL cholesterolu. Zároveň u většiny lidí tělo reaguje na vysoký příjem cholesterolu ze stravy tím, že sníží vlastní produkci v játrech. Výsledek? Krevní zpráva často ukáže současné navýšení HDL i mírné zvýšení LDL, přičemž celkový poměr rizikových faktorů se nemusí dramaticky zhoršit.
Tato ochranná reakce však funguje pouze u zdravé populace. Lidé s vrozenou familiární hypercholesterolemií nebo specifickými genetickými predispozicemi po takové zátěži vykážou prudký a nebezpečný vzestup LDL částic, které přímo ohrožují cévní systém.
Mozek v plné síle a spánek jako v bavlnce
Dopad měsíčního experimentu se neprojeví jen v laboratorních číslech, ale také na fungování nervové soustavy. Látky obsažené ve žloutku působí jako přirozená výživa pro mozek – na rozdíl od farmaceutických zklidňujících látek či antidepresiv, které často přinášejí útlum a ospalost, živiny z vajec podporují kognitivní svěžest.
Pravidelný přísun cholinu a dalších neuroprotektivních látek stimuluje tvorbu nových neuronových spojení a zlepšuje schopnost soustředění i ukládání informací do paměti. Tento efekt má přímý dopad i na noční odpočinek. Zdravě fungující mozek snáze přechází do jednotlivých fází spánku a efektivněji regeneruje během klíčové REM fáze, která je nezbytná pro psychické zotavení a konsolidaci vzpomínek.
Dávka pěti vajec denně je však extrémní a slouží spíše jako zátěžový test než dlouhodobě udržitelný stravovací model. Ve všeobecných výživových doporučeních pro zdravého dospělého člověka se běžně uvádí tolerance kolem tří vajec denně, pokud je zbytek jídelníčku pestrý a chudý na nezdravé průmyslové tuky.
Existují však skupiny, pro které je i poloviční množství rizikové. Lidé s poruchou metabolismu tuků – pacienti s prokázanou vysokou hladinou LDL cholesterolu – by měli být velmi opatrní. Cukrovkáři druhého typu reagují na přebytek cholesterolu citlivěji, jejich kardiovaskulární aparát je zranitelnější. A konečně lidé s chronickými záněty v těle – u nich může nadměrná konzumace vajec zánětlivé procesy ještě zintenzivnit a zvýšit riziko poškození cév.
Pro tyto rizikové skupiny je rozumné držet se limitu zhruba do tří vajec za týden. Příliš vysoký příjem vajec totiž s sebou nese také zvýšené množství nasycených mastných kyselin, což při sedavém způsobu života přispívá k nárůstu tělesné hmotnosti a zatěžuje srdce.
Jak z vajíčka vytěžit maximum: Záleží na teplotě
Pokud chcete ze všech vitaminů a minerálů vytěžit maximum, kulinářská příprava je naprosto zásadní. Vaječný žloutek je citlivý na dlouhodobé působení vysokých teplot – čím déle a agresivněji ho zahříváte, tím více biologicky aktivních látek a vitaminů v něm degraduje.
Zlatým pravidlem pro přípravu je nechat bílek dostatečně srazit (kvůli stravitelnosti a neutralizaci avidinu, který blokuje vstřebávání biotinu), ale žloutek udržet co nejvíce krémový či tekutý. Právě tak získáte všechny cenné látky v jejich neporušené, přírodní formě. Ideální jsou proto vejce naměkko, nahniličko, poširovaná nebo zastřená – metody, které šetrně tepelně upraví bílek, ale žloutek ponechají v polotekutém stavu.
Pět vajec denně po dobu jednoho měsíce u zdravého člověka většinou neskončí zdravotním malérem, ale poslouží jako důkaz, že tělo dokáže s cholesterolem pracovat mnohem pružněji, než se dříve soudilo. Pro dlouhodobé zdraví je však rozumnější držet se pestrosti, respektovat svůj individuální zdravotní stav a dopřávat si vejce s mírou a šetrnou tepelnou úpravou.
Zdroje článku: ahajournals.org, heart.org, healthline.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová