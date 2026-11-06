Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Srbsko po Vučičovi: oligarcha vyloupil vlastní banku, Rusové bez peněz

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po pádu Vučičova režimu se v Srbsku zhroutilo bankovní impérium, které tamní média nazvala „transplantovaným srdcem“ zkorumpovaného režimu. ALTA banka, která poskytovala služby Rusům, přišla o licenci necelý týden po volbách. Podle vyšetřovatelů ji začali drancovat klienti a nakonec ji vyloupil její vlastní majitel, Vučičův oligarcha Davor Macura. Z bankovního trezoru měl neoprávněně vybrat hotovost
profimedia-1146747197

profimedia-1146747197

Zdroj: Aleksandar Vučič po prohraných volbách. Foto: Profimedia
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:30

Reklama
Další články z HlídacíPes.org
Mediální kurzy v Plzni vede televize blízká politikům. K narozeninám jí přál primátor
Mediální kurzy v Plzni vede televize blízká politikům. K narozeninám jí přál primátor
Investor Brůna: Moje první investice? Kuponová privatizace. Z nadšení zbyly i drahé lekce
Investor Brůna: Moje první investice? Kuponová privatizace. Z nadšení zbyly i drahé lekce

KOMENTÁŘ. Kuponová privatizace mě jako čtrnáctiletého kluka přivedla k investování. Naše rodina na ní...

Drsné zkušenosti zajatců ruské armády. Proč se mučení stává ve válce normou
Drsné zkušenosti zajatců ruské armády. Proč se mučení stává ve válce normou

Mučení válečných zajatců, zběhů i civilistů není výsadou jedné armády. Dopouštěli se ho příslušníci...

Ondřej Neumann: Jak chtěl Havel na Slováky poslat vojsko. Příběh jedné fake news
Ondřej Neumann: Jak chtěl Havel na Slováky poslat vojsko. Příběh jedné fake news

IN MEDIAS RES. „Fakta nesmí kazit příběh,“ zní oblíbená hláška z pražských redakcí. Vesměs je však...

Plzeňská ODS se hádá o moc i o ANO. Odcházející politik mluví o návratu kmotrů
Plzeňská ODS se hádá o moc i o ANO. Odcházející politik mluví o návratu kmotrů

V Plzni to po komunálních volbách stále vře. Opozice se vymezuje proti neochotě koalice vedené ANO podělit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

Všechny články tohoto autora →
HlídacíPes.org
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.