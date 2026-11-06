Srbsko po Vučičovi: oligarcha vyloupil vlastní banku, Rusové bez peněz

Po pádu Vučičova režimu se v Srbsku zhroutilo bankovní impérium, které tamní média nazvala „transplantovaným srdcem“ zkorumpovaného režimu. ALTA banka, která poskytovala služby Rusům, přišla o licenci necelý týden po volbách.
Podle vyšetřovatelů ji začali drancovat klienti a nakonec ji vyloupil její vlastní majitel, Vučičův oligarcha Davor Macura. Z bankovního trezoru měl neoprávněně vybrat hotovost v hodnotě více než 380 milionů eur (zhruba 9,2 mld. Kč).
Srbská národní banka v sobotu oznámila, že činnost banky ALTA ukončila, protože „její finanční situace se výrazně zhoršila a hrozilo další zhoršování“, včetně problémů s likviditou. Srbské úřady pro deník Financial Times uvedly, že v dnech následujících po volbách klienti ALTA banky vybírali vysoké částky v hotovosti a převáděli značné sumy do zahraničí.
ALTA banka byla jedinou, která poskytovala služby ruským firmám i jednotlivcům, připomněl deník Financial Times. Její bilanční suma se několikanásobně zvýšila po příchodu desítek tisíc ruských občanů, k němuž došlo v návaznosti na rozsáhlou ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022. Ke konci loňského roku mělo v Srbsku povolení k pobytu přibližně 55 tisíc ruských občanů, což je více než desetinásobek počtu před zahájením invaze.
Tento týden v úterý pak srbské úřady zadržely majitele ALTA banky Davora Macuru a obvinily ho z vyprázdnění trezoru.
Podle prokuratury měli umožnit Macurovi přístup do trezoru ředitel oddělení pokladních operací a řízení hotovosti banky spolu s pracovníkem tohoto oddělení.
Oligarcha jakékoliv pochybení popřel a novinářům tvrdil, že jeho banka čelila „dlouhodobé kampani vedené formou nepřátelských informací, úniků a narážek“ ze strany regionálních konkurentů.
K zatčení Macury došlo v návaznosti na společnou operaci kriminální policie a útvarů pro boj proti organizovanému a finančnímu zločinu, které ve dnech 31. října a 1. listopadu provedly domovní prohlídky v prostorách banky i v bydlišti Davora Macury, upřesnilo konsorcium investigativních novinářů OCCRP s odkazem na tamní zdroje. Macurův obhájce poté potvrdil stanici N1, že jeho klient je v policejní vazbě. V úterý odpoledne měl být vyslýchán prokurátory specializujícími se na organizovaný zločin.
Mateřská společnost banky ALTA již v průběhu letošního roku čelila prověřování ze strany Evropské centrální banky (ECB) kvůli podezření z praní špinavých peněz, a to v souvislosti s pokusem o akvizici rakouské banky Addiko. ECB zpochybňovala, zda je ALTA banka schopna ověřit legitimní původ vkladů.
Deník Financial Times komunikoval s Macurou ještě před jeho zatčením. Oligarcha jakékoliv pochybení popřel a novinářům tvrdil, že jeho banka čelila „dlouhodobé kampani vedené formou nepřátelských informací, úniků a narážek“ ze strany regionálních konkurentů.
Nezávislý týdeník Vreme nazval impérium ALTA patřící Davoru Macurovi „transplantovaným srdcem“ zkorumpovaného režimu Aleksandara Vučiće.
Patnáctý nejvlivnější Srb
Davor Macura (44) je zakladatelem a prezidentem skupiny ALTA Group. Deník Blic jej letos v dubnu označil za 15. nejmocnějšího člověka v Srbsku a popsal ho jako jednoho z „nejvýznamnějších lídrů nové generace v regionálním byznysu“.
Svou kariéru zahájil v roce 2008 jako majitel směnárny v bělěhradské čtvrti Zemun. Později se stal předsedou Asociace směnárenských agentů Srbska. Založil také společnost ALTA Gold, která se zabývá obchodováním se zlatem, a následně několik menších firem zaměřených na obchod s hotovostí a zbožím, připomíná týdeník Vreme.
Do povědomí širší veřejnosti se dostal v roce 2021, kdy jeho společnost „ABL Solvent“ zakoupila areál bývalého podniku IMT (Industrija motora i traktora – Průmysl motorů a traktorů) na Novém Bělehradě za přibližně 70 milionů eur. Podle tehdejších údajů z obchodního rejstříku tato Macurova firma neměla žádné zaměstnance a v předchozím roce vykázala finanční ztrátu 14,4 milionu dinárů, přesto však zakázku získala.
Není známo, jaké vzdělání Macura získal, jeho oficiálním životopise se pouze uvádí, že je držitelem doktorátu v oboru management a podnikání. Na veřejnosti se téměř neobjevuje, na internetu lze dohledat pouze čtyři či pět oficiálních fotografií.
ALTA Banku založil v roce 2019, kdy zahájil akvizici banky Jumbes Bank – instituce z dob bývalé Jugoslávie, která se zabývala mezinárodním platebním stykem a v jejímž čele kdysi stál vlivný srbský komunistický politik Ivan Stambolić, předseda jugoslávské vlády na přelomu 70. a 80. let.
Banka ALTA se rychle zařadila mezi deset předních srbských bank, přičemž společnost Alta Pay IEN zaujala vedoucí postavení v oblasti platebních transakcí.
Nejistý osud tisíců zaměstnanců
Média upozorňují, že rozmachu banky výrazně pomohly kroky Vučičova režimu. Dohodu s ní uzavřely například Automobilový svaz Srbska či bělehradská organizace pro správu parkování (Parking servis). Banka ALTA také od roku 2023 spolupracovala s největší srbskou státní energetickou společností EPS na zprostředkování elektronických plateb účtů, přičemž si za tuto službu účtovala provizi. Od uzavření této dohody zaznamenala banka růst, který byl 22krát vyšší než v předchozím roce.[souvisejici]
Posledním velkým krokem Macurovy skupiny ALTA byla koupě obchodních řetězců Idea, Roda a Mercator letos v září. Zhruba měsíc poté byl Macura zatčen.
„Poté, co byla odejmuta licence k činnosti bance ALTA Bank, je nejistý i osud dalších společností Davora Macury. Patří mezi ně i Idea, třetí největší maloobchodní řetězec v Srbsku, jenž zaměstnává přibližně 6500 lidí,“ píše týdeník Vreme.
ALTA Bank a Macura se stali jedněmi z prvních terčů protikorupčního tažení po pádu Aleksandara Vučiće. Jeho dvanáctiletá vláda, která se vyznačovala rostoucím autoritářstvím, skončila poté, co hnutí vedené studenty porazilo jeho Srbskou pokrokovou stranu (SNS) v parlamentních volbách 25. října.