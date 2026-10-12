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Psychicky narušený mladík se mstil příbuznému, vyděsil tím sousedku

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Dennívýzva
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Hlasité rány a vulgární nadávky vyděsily obyvatelku bytového domu na jihu Brna. Přivolaní strážníci na chodbě zastihli mladíka, který kopanci postupně zdemoloval dveře od bytu svého příbuzného. Nadýchal 1,6 promile a skončil na psychiatrii.
Psychicky narušený mladík se mstil příbuznému, vyděsil tím sousedku

Psychicky narušený mladík se mstil příbuznému, vyděsil tím sousedku

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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