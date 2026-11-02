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Brněnské havrany čeká klidnější zima. Město chce od lanovky upustit

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Dennívýzva
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Havrani se vracejí na zimoviště u brněnské Riviéry. Jejich tradiční nocoviště měla ohrozit plánovaná lanovka do kampusu, její projekt ale nová koalice hodlá ukončit. Ochránci přírody se nyní chtějí zaměřit také na Černovickou terasu.
Brněnské havrany čeká klidnější zima. Město chce od lanovky upustit

Brněnské havrany čeká klidnější zima. Město chce od lanovky upustit

Zdroj: Černá křídla nad Brnem
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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