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Obří vlčí mák z lidských těl. V Kyjově vytvořili rekord pro válečné veterány

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Dennívýzva
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V Kyjově na Hodonínsku padl nový český rekord. V místním parku se sešlo celkem 2 178 lidí, kteří společnými silami z balónků vytvořili obří živý květ vlčího máku a vzdali tak poctu válečným veteránům. Ve velkém se zapojili především školáci.
Obří vlčí mák z lidských těl. V Kyjově vytvořili rekord pro válečné veterány

Obří vlčí mák z lidských těl. V Kyjově vytvořili rekord pro válečné veterány

Zdroj: město Kyjov
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 13:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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