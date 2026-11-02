Obří vlčí mák z lidských těl. V Kyjově vytvořili rekord pro válečné veterány

Nový český rekord vytvořili v pondělí 2. listopadu nadšenci v Kyjově na Hodonínsku. Sešli se v parku u kaple svatého Josefa, aby ze svých těl a balónků utvořili živý vlčí mák na počest válečných veteránů. Do červeno-černého obrazce se zapojilo celkem 2 178 lidí.
Mimořádnou podívanou zapsal do České knihy rekordů přímo na místě komisař Miroslav Marek z Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Akci uspořádal spolek MILITARY MUZEUM generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši ve spolupráci s městem Kyjov a Jihomoravským krajem.
Cílem akce přitom nebylo jen překonání rekordu, ale také připomínka hrdinství a symbolické propojení generací. „Tento projekt vznikl v rámci oslav dvaceti let fungování našeho Military muzea, které připadají na nadcházející rok. Snažíme se realizovat akce, které atraktivní formou oslovují širokou veřejnost s hezkou myšlenkou a pomáhají přenášet historickou paměť z generace na generaci,“ vysvětlila spoluorganizátorka akce Andrea Něničková.
Od desáté ranní tak do parku proudily tisíce účastníků. Do tvorby rekordu se masivně zapojily také děti z mateřských, základních i středních škol z Kyjova, Vlkoše, Milotic, Vacenovic a širšího okolí, dorazily také celé rodiny i senioři. Všichni dostali balónek a vlčí mák do klopy.
Na balónky následně lidé fixou psali jména svých předků, příbuzných a pamětníků zasažených válkou. Z tisíců jednotlivých červených a černých teček se následně utvořil květ vlčího máku. Programem provázel režisér a herec Jakub Kohák, který zástupy navigoval k finálnímu tvaru.
Přesně v 11:00 zvedli všichni účastníci balónky nad hlavu. Zatímco ty černé utvořily střed květ, z červených se staly okvětní lístky.
Živé obrazce přitom mají v Kyjově v oblibě. V roce 2018 zde 2 550 účastníků sestavilo obří živou českou vlajku a už v roce 2016 necelé dva tisíce lidí vytvořily neoficiální živý mák.
„Tehdy jsme ale akci nenechali oficiálně zapsat,“ uvedla Něničková. „Říkali jsme si proto, že po deseti letech nápad zopakujeme a pokusíme se o oficiální zápis do České knihy rekordů," dodala.
Ivana Martinková z kyjovské radnice upozornila také na environmentální aspekt. „Vizuálně působivý projekt byl zároveň maximálně šetrný k přírodě. Organizátoři použili výhradně plně ekologicky odbouratelné balónky i nosné tyčky," popsala s tím, že žádný z balónků nebyl po zapsání rekordu vypuštěn do ovzduší.