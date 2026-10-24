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PSČ dalo poště tahák. Nováčci mohli třídit podle čísel

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Dennívýzva
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Pět číslic v adrese usnadnilo práci také u ručních třídnic. PSČ zavedené v roce 1973 omezilo závislost pošty na znalcích poštovního zeměpisu a připravilo cestu automatizaci.
Pracovník s cigaretou u ovládacího panelu poloautomatické linky na třídění balíků

Pracovník s cigaretou u ovládacího panelu poloautomatické linky na třídění balíků

Zdroj: Tomáš Vosolsobě / Wikimedia / CC BY 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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