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Čekání na dekret a tisíce hodin brigád. Jak se za socialismu sháněl byt

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Léta v pořadníku národního výboru, stovky brigádnických hodin nebo celoživotní úspory. Získat klíče od panelákového bytu představovalo pro rodiny celoživotní výhru.
Široký pohled na vysoké panelové domy na sídlišti Petržalka

Široký pohled na vysoké panelové domy na sídlišti Petržalka

Zdroj: Marc Ryckaert (MJJR) / Wikimedia CC 3.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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