Octomilky přitahují do domácnosti i překvapivé produkty. Některé z největších lákadel by podezíral jen málokdo

S octomilkami se už někdy setkal pravděpodobně asi každý, byť se snažíte dodržovat úklid, jak jen to je možné, a stejně to nefunguje.
Sice jsou malé, ale i tak dokážou člověku pěkně podráždit nervy. Jejich život není moc dlouhý, ale umí se rozmnožovat mrknutím oka, a tím začínají přebírat kontrolu nad vaší kuchyní a všemi potravinami v ní.
Co tyto ovocné mušky přitahuje? Překvapivě nejen ovoce. Existuje totiž mnoho dalších potravin, kvůli kterým můžete tomuto hmyzu dennodenně čelit. Dnes už sice existují prostředky, jak se jich zbavit, ale mnohem lepší je je domů ani nenalákat. Ovoce a zelenina jsou klasickými příčinami
Tento fakt asi nikoho nepřekvapí, přesto je důležité ho zmínit. Pokud přezrálé ovoce necháte na kuchyňské lince jen tak volně ležet a přičtete si k tomu teplé dny,
máte dokonalou kombinaci na přilákání octomilek. A to platí dvojnásob, pokud ovoce již bylo nějak krájené a ničím jste ho nepřikryli. Na stejném principu to funguje i se zeleninou. Fotografie: Freepik
Mezi jejich oblíbené plody patří jahody, broskve, borůvky, vodní melouny, maliny, citrony, jablka, nektarinky, hrozny, grapefruity a švestky. Mezi zeleninou
nacházejí oblibu například v cuketách, rajčatech či okurkách. Abyste jejich nalákání zabránili, skladujte tyto potraviny v lednici či v dobře uzavíratelných nádobách.
Odšroubované láhve a sklenice
Ovocné šťávy nebo takové domácí konzervy jsou dalším lákadlem pro tyto malé potvůrky. Z tohoto důvodu byste je opět měli, jako v předchozím případě, uchovávat v lednici.
Tím také můžete prodloužit jejich čerstvost, což je další výhoda pro vás a vaši domácnost. Jestliže z jakéhokoliv důvodu preferujete ponechání na lince, dbejte na to, aby vždy byly pořádně zavřené. Alkohol je lákadlem nejen pro lidi
Nejedná se až tak o ten tvrdý, jako spíše o víno či pivo, těm je potřeba věnovat vaši pozornost. Na zaujmutí takové
obyčejné malé octomilky vám stačí pouze pár kapek rozlitých na podlaze či lince a máte velký problém na světě. Udržování pořádku by se v tomto případě mělo stát vaším zvykem. Fotografie: Freepik Odpadky jsou nevýhodné ve všech směrech
Když už je řeč o čistotě, nesmíme zapomenout ani na každodenní odpad. Zvláště ten organický vám může pořádně zatopit. Stačí jen malé množství citrusových nebo banánových slupek.
Postarat byste se také měli o samotný koš a jeho okolí, ne jen o to, aby byl vyhozen pytel. Pokud to budete dělat pravidelně, nezabere vám to příliš moc času a zachrání vás to před množením nežádoucích vetřelců. Jsou octomilky nebezpečné?
Nekoušou ani nebodají, to ovšem neznamená, že nemohou uškodit. Není to tak, že by škodila přímo jejich přítomnost, ale spíše následky, které způsobují.
Jejich největší nevýhoda je, že urychlují kažení potravin a asi nikdo by nechtěl kousnout do ovoce, ve kterém se již začaly vyvíjet larvy. Navíc šíří mikroorganismy, houby a bakterie, proto je vždy lepší se jejich přítomnosti vyhnout.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Produkty, které do domácnosti nejvíce přitahují otravné octomilky. O některých byste si to nikdy neřekli appeared first on BydlímeÚtulně.cz.