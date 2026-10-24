Paprikové kuřecí maso s rýží na pánvi: Šťavnatý oběd hotový za 45 minut

s Kuře je takové domácí jisté jídlo. Člověk ho vytáhne ve chvíli, kdy chce teplou večeři, ale nehodlá stát u sporáku celé odpoledne. Tahle verze se opírá o cibuli, česnek, papriky a rýží rajčatový základ, takže maso nezůstane suché a chuť nepůsobí prázdně. A dobrá zpráva: suroviny jsou běžné, žádné složité shánění po obchodech.
s rýží má v kuchyních spoustu podob. Někdo ho dělá na jedné pánvi s Kuřecí maso paprikami, jiný přidá smetanu, další nechá maso jen dusit ve vlastní šťávě s trochou vody. Tady se jde střední cestou: kuřecí prsa se krátce naloží, cibule se nechá chvíli opékat a rajčatový základ dostane pár minut, aby se spojil. Není to složité, ale v chuti se ten rozdíl pozná. Recept na pikantní kuřecí maso s rýží
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme 1 kg kuřecích prsou 2 lžíce olivového oleje 5 stroužků česneku 2 ks kapie 2 až 3 ks kozích rohů 1 až 2 lžíce rajčatového protlaku podle chuti sůl, černý pepř, sladká červená paprika 2 ks červené cibule 2 ks bílé cibule 2 lžíce rajčatového protlaku 150 ml vody podle potřeby olej na smažení 300 g rýže Postup přípravy paprikového kuřecího masa s rýží
1.
Kuřecí prsa nakrájejte na větší kousky. Osolte, opepřete, přidejte sladkou papriku, olivový olej a rukou nebo vařečkou všechno dobře promíchejte. Maso nechte asi 15 minut odležet.
2. Zatím dejte vařit
rýži podle návodu na obalu. Lepší je, když zůstane sypká. Omáčka ji při podávání ještě zvlhčí, takže není potřeba ji rozvařit doměkka.
3.
Červenou a bílou cibuli nakrájejte na tenké půlměsíčky. Na troše oleje ji opékejte zhruba 4 až 5 minut, spíš pozvolna než prudce. Potom přidejte na proužky nakrájené kapie a kozí rohy. Foto: Cooky.cz, Obyčejné? Jen na první sousto: Kuřecí maso s rýží potěší jednoduchostí, chutí i rychlou přípravou
4. Do pánve vmíchejte
rajčatový protlak, přilijte 150 ml vody, lehce osolte a přiklopte. Základ nechte na mírném plamenu dusit přibližně 10 minut.
5. Na druhé pánvi zprudka opečte naložené
kuřecí maso. Stačí pět až šest minut. Maso se má zatáhnout, uvnitř v této chvíli ještě nemusí být úplně hotové.
6. K opečenému masu přidejte paprikový základ, vmíchejte rozmačkaný
česnek a podle chuti ještě trochu rajčatového pyré. Pánev přiklopte a nechte všechno na mírném plamenu vařit dalších 10 až 15 minut, dokud maso nezměkne.
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7. Hotové kuře podávejte s uvařenou
rýží. Pokud omáčka během vaření moc zhoustne, přidejte pár lžic vody. Nenechte ji ale úplně vysmahnout, chuť pak bývá zbytečně ostrá a těžší.
TIP: Chcete-li jemnější verzi, použijte jen jednu pálivou papričku a zbytek nahraďte běžnou kapií. Krémová, asijská, nebo tahle papriková?
Kuře s rýží se doma dá připravit mnoha směry. V rychlé pánvové verzi se často objeví barevné papriky a celé jídlo se posune skoro k asijskému stylu, hotové bývá do půl hodiny. Jindy přijde na pánev smetana, šalotka a trocha hořčice, takže vznikne
jemnější omáčka. Papriková úprava je praktičtější pro běžný den. Nepotřebuje nic zvláštního a bez problémů obstojí i ohřátá druhý den.
Pokud máte doma rajče, můžete ho nakrájet k paprikám. U podobných rychlých jídel z pánve se to dělá často a omáčka díky tomu působí svěžeji. Když chcete
šťavnatější výsledek, přilijte ještě pár lžic vody. Se solí je lepší nespěchat, protože rajčatový protlak i pyré se chuťově liší podle značky. Finální dochucení si nechte až nakonec.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková