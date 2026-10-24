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Tajemství legendárního Simsonu: Proč stály na německý zázrak fronty a dnes stojí statisíce

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Zvednutý výfuk s mřížkou, moderní blinkry a spolehlivá čtyřstupňová převodovka. Německý moped Simson S51 představoval v osmdesátých letech absolutní modlu dospívajících.
Zrenovovaný stříbrný moped Simson S51 Enduro se zvednutým výfukem a terénním vzorkem pneumatik

Zrenovovaný stříbrný moped Simson S51 Enduro se zvednutým výfukem a terénním vzorkem pneumatik

Zdroj: Hukaglue / Wikimedia CC 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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