Tajemství legendárního Simsonu: Proč stály na německý zázrak fronty a dnes stojí statisíce

Zvednutý výfuk s mřížkou, moderní blinkry a spolehlivá čtyřstupňová převodovka. Německý moped Simson S51 představoval v osmdesátých letech absolutní modlu československých dospívajících, kteří kvůli němu brali Mototechnu útokem.
Vývoj jednostopých vozidel přibližují sbírky
Národního technického muzea v Praze i expozice v Technickém muzeu v Brně. Provoz malých motocyklů řídil Zákon číslo sto z roku devatenáct set sedmdesát pět Sbírky. Životní styl mládeže dokumentuje Národní muzeum v Praze a statistiku prodejů uchovává Český statistický úřad. Dovoz ze Suhlu způsobil na tuzemském trhu nevídanou senzaci.
Jezdili na ní rybáři a ženy z družstva v obyčejném šátku. Nenápadný moped přitom předběhl dobu unikátní polovodičovou elektronikou Zázrak ze Suhlu: Proč Jawa nestačila na německou techniku
Když se na začátku osmdesátých let objevil v Československu nový Simson řady S51, působil mezi domácími stroji jako zjevení. Tuzemská nabídka stála na starších Pionýrech a mopedech, mezi které patřila i jednorychlostní
slovenská Babetta z Považské Bystrice. Mládež však chtěla skutečný motocykl, nikoliv stroj se šlapátky nebo vibrující fichtl.
Německá zbrojovka ve městě Suhl přišla s promyšlenou konstrukcí. Robustní páteřový rám z ocelových trubek doplňovalo spolehlivé hydraulické tlumení na obou kolech. Dvoudobý jednoválec o objemu necelých padesát centimetrů krychlových nabízel výkon přes tři koňské síly, kultivovaný chod a především moderní čtyřstupňovou převodovku. Řazení nohou fungovalo přesně a tiše, což byl pro majitele starších domácích padesátek naprosto neznámý komfort.
Klasická silniční verze Simsonu nabízela pohodlné sedlo pro dva a spolehlivou čtyřstupňovou převodovku. Boj v Mototechně: Verze Enduro jako nedosažitelný sen
Poptávka po německých strojích okamžitě převýšila dovoz. V Mototechně se stály dlouhé fronty a k nákupu pomáhaly známosti i úplatky. Zatímco starší
moped Stadion s lehkým rámem stál kdysi zlomek výplaty, nový Simson vyšel na více než čtyři a půl tisíce korun, což byly téměř dva měsíční platy.
Skutečným vrcholem touhy byla verze Enduro. Měla vysoko vyvedený výfuk s prolisovaným chromovaným krytem proti popálení lýtka, široká vyztužená řídítka a terénní pneumatiky. Elektronické zapalování bez mechanických kontaktů zaručovalo spolehlivé starty za každého počasí. Čtyři velké směrovky a dvanáctivoltová elektroinstalace dodávaly stroji dospělý vzhled, se kterým se mladí jezdci hrdě ukazovali u venkovských diskoték.
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Zatímco běžné svítilny napájela levná
plochá baterie ze Slaného a kutilové řešili věčné potíže s kontakty, Simson byl pověstný svou spolehlivostí. Vydržel každodenní cestování do učiliště i divoké polní projížďky. Snadná dostupnost náhradních dílů a jednoduchá údržba z něj vytvořily trvalou součást českého venkova, která spolehlivě přežila pád socialismu i divoké devadesátky. Zelené provedení patřilo k nejrozšířenějším variantám na československých silnicích a spolehlivě sloužilo celá desetiletí.
Dnes zažívá malý německý motocykl obrovskou vlnu nostalgie. Stroje, které před lety rezivěly ve stodolách za pár stovek, dnes vyhledávají nadšení sběratelé. Původní zachovalé kusy s platnými doklady běžně překračují hranici padesáti tisíc korun a špičkově zrenovovaný model Enduro v originálním laku se prodává za částky kolem sta tisíc korun.
Srovnání hlavních verzí mopedu Simson S51
Modelová verze Typ převodovky Výbava a specifika Dobová cena v Mototechně Simson S51 N Třístupňová Základní provedení bez blinkrů a spínací skříňky Tři tisíce devět set korun Simson S51 B Čtyřstupňová Čtyři blinkry, dvě zrcátka a spínací skříňka Čtyři tisíce čtyři sta korun Simson S51 Enduro Čtyřstupňová Zvednutý výfuk s krytem, široká řídítka a drapáky Čtyři tisíce šest set osmdesát korun Simson S51 Elektronik Čtyřstupňová Bezkontaktní elektronické zapalování a výkonnější světla Čtyři tisíce osm set korun
Kyselé brnění na jazyku znal v Československu každý. Plochá baterie ze Slaného poháněla svítilny i autíčka Často kladené otázky o mopedu Simson S51
Od kolika let bylo možné Simson řídit? K řízení stačil řidičský průkaz skupiny M od patnácti let. Konstrukční rychlost byla v technickém průkazu omezena na šedesát kilometrů za hodinu.
Proč byla verze Enduro tak žádaná? Lákala atraktivním vzhledem se zvednutým výfukem, který se nepoškodil v terénu a připomínal velké soutěžní motocykly. Kolik stál nový Simson v osmdesátých letech? Maloobchodní cena v Mototechně se podle verze a výbavy pohybovala od tří tisíc devíti set do necelých pěti tisíc korun. Zdroje fotografií Stříbrný moped Simson S51 Enduro: Hukaglue / Wikimedia CC 4.0 Červený moped Simson S51 v původním stavu: Addvisor / Wikimedia CC 4.0 Zelený moped Simson S51 Elektronik: Adamantios / Wikimedia CC 3.0