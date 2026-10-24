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Příští týden v seriálu Ulice: Utajený převrat, dozvuky podrazu a Františčina minulost

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Příští týden v seriálu Ulice přinese Adrianin marný boj s mlčením dcery i drsné dozvuky Filipovy zrady. V Křečovicích se navíc rozbíhá tajný politický plán.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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