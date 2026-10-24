Příští týden v seriálu Ulice: Utajený převrat, dozvuky podrazu a Františčina minulost

Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova Ulice, FOTO: distr. TV Nova
Příští týden v seriálu Ulice přinese hned několik emočně vypjatých situací. Adriana se snaží vyrovnat s nečekanou reakcí své dcery na těžkou pravdu o chybějícím otci. Do děje výrazně zasáhne i snaha Soni o utajený politický převrat v Křečovicích nebo dozvuky drsného podrazu ve firmě Petra Dvořáka. Pondělí
Adriana se po dlouhém váhání odhodlala a řekla Klárce pravdu o jejím otci. Rafael se rozhodl zpřetrhat veškeré rodinné vazby a o další kontakt s dcerou vůbec nestojí. Matka očekávala slzy, vztek nebo záchvat křiku. Klárka se místo toho uzavřela do naprostého ticha. Tato nečitelná reakce Adrianu nesmírně trápí a mate. Nyní musí obrnit trpělivostí a počkat na chvíli, kdy dcerka sama najde chuť si o všem promluvit.
Úterý
Myšlenky na Žofku nenechávají Matouše v klidu. Nedávno prošel těžkým rozchodem a cítí obavy z navázání dalšího partnerského vztahu. Nechce mladé studentce neúmyslně ublížit. Žofka jeho sympatie opětuje a vzájemná přitažlivost roste. Oba mají kolem sebe přátele s bohatými zkušenostmi ze složitých životních peripetií. Nyní se uvidí, zda dvojice poslechne dobře míněné rady svého okolí.
Středa
Michal tráví čas se školníkem Kaštanem a díky jejich nadstandardnímu vztahu se k němu dostane citlivá informace z Františčiny minulosti. Tento detail z její bývalé školy ovšem zná i Laura. Soukromá záležitost brzy unikne mezi ostatní spolužáky a vyvolá poprask. Impulzivní Františka se rozhodne vzniklou situaci řešit po svém. Zůstává otázkou, zda svůj hněv obrátí proti skutečnému viníkovi.
Čtvrtek
V Křečovicích se roztáčí kolo tajných vyjednávání. Soňa jedná za zády Mastného ve snaze přetáhnout na svou stranu členy hnutí Za lepší Křečovice. Její prvotní pokusy ovšem končí neúspěchem. V bezvýchodné situaci volí krajní řešení a žádá o pomoc Jirku Hložánka. Nalezení společné řeči mezi takto odlišnými lidmi bude velkou zkouškou pro obě strany.
Pátek
Zrada bývalého parťáka Filipa zanechala v Petru Dvořákovi hluboké šrámy. Při posledním osobním setkání neudržel emoce na uzdě a došlo na fyzickou potyčku. Nyní stojí před nepříjemným úkolem zrušit firmu, kterou Filipův podvod přivedl na pokraj krachu. Čeká je spravedlivé vyrovnání veškerých finančních závazků. Petr musí při dalším jednání s bývalým kolegou zachovat chladnou hlavu a nenechat se vyprovokovat.
Premiérové díly seriálu
můžete sledovat každý všední den v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).