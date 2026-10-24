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Kinobox Daily: Sebevražedný oddíl se na druhý pokus konečně povedl. Jamese Gunna dostal na vrchol

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Sebevražedný oddíl (také známý jako Sebevražedný oddíl 2, v původní angličtině The Suicide Squad) je superhrdinský akčňák Jamese Gunna. Jde o druhý pokus o zfilmování oblíbeného komiksového týmu antihrdinů stejného jména, který se na rozdíl od prvního snímku, na nějž toto pokračování nepřímo navazuje, podařil. Na našlapanou komiksovku se můžete ve zpětném zhlédnutí podívat už teď.
Kinobox Daily: Sebevražedný oddíl se na druhý pokus konečně povedl. Jamese Gunna dostal na vrchol

Kinobox Daily: Sebevražedný oddíl se na druhý pokus konečně povedl. Jamese Gunna dostal na vrchol

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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