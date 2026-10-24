Montreal první zápas bez Suzukiho vyhrál. Slafkovského nová formace ale zatím odpověď nepřinesla

Číslo 546 se pro Montreal na dlouhou dobu stalo symbolem spolehlivosti. Nick Suzuki od svého debutu v NHL nevynechal jediný zápas základní části, než ho zranění horní části těla vyřadilo na dva až čtyři týdny. Jeho série skončila právě v pátek v Chicagu. Canadiens poprvé museli odehrát utkání bez svého kapitána a centra první formace.
Výsledek? Vítězství 4:1. Jenže když se na zápas podíváme podrobněji, zjistíme, že Montreal nevyhrál proto, že by okamžitě našel plnohodnotnou náhradu za Suzukiho. Rozhodli hráči, kteří běžně stojí mimo největší zájem fanoušků a médií.
Evans převzal hlavní roli. Dokonce skóroval v oslabení
Chicago se přitom dostalo do vedení. Connor Bedard otevřel skóre v páté minutě po přihrávce Patricka Kanea a domácí měli ideální příležitost využít nejistotu soupeře. Montreal však ještě před první přestávkou vyrovnal. Jake Evans dostal přihrávku od Kirbyho Dacha, vyjel před branku a překonal Spencera Knighta.
Ve druhé třetině Evans přidal další gól, tentokrát dokonce při vlastním oslabení. Canadiens se dostali do přečíslení dvou proti jednomu a Evans ho zakončil přesnou střelou. Kaiden Guhle pak zvýšil na 3:1 a Mike Matheson v závěru trefil odkrytou branku. Jacob Fowler přispěl k vítězství dvaceti zákroky.
Evans zakončil večer se dvěma góly a asistencí. Pro tým oslabený o svého nejvýraznějšího centra to byla cenná připomínka, že zápasy nerozhodují pouze hráči elitního útoku.
Kapanen nastoupil mezi Slafkovského a Caufielda
Martin St. Louis podle očekávání nesáhl k úplnému rozbití první formace. Slafkovského nechal na levém křídle, Caufielda na pravém a na Suzukiho místo se posunul Oliver Kapanen. V utkání proti Chicagu však tato trojice nebodovala.
Slafkovský strávil na ledě 16 minut a tři sekundy, zaznamenal tři střely na branku a dvě trestné minuty. Caufield odehrál 16:11 a vystřelil čtyřikrát. Kapanen dostal 15:04, ani jednou nevystřelil a vyhrál jedenáct z osmnácti vhazování. Všichni tři zakončili zápas s hodnotou minus jedna v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech.
To jsou užitečná čísla, nikoli však kompletní vysvětlení jejich výkonu. Jeden zápas neukáže, jak často se jim podařilo dostat do útočného pásma, jak spolu komunikovali a zda měli problémy především při rozehrávce, nebo až při zakončení. Tvrdit po premiéře nového složení, že první útok selhal, by bylo předčasné.
Je ale zřejmé, že vítězství 4:1 samo o sobě není důkazem bezproblémového přechodu na život bez Suzukiho.
Suzukiho práci nelze nahradit jen přesunutím jmen v sestavě
Suzuki není pouze hráčem, který sbírá góly a asistence. Na ledě spojuje práci křídel, rozehrávku ze středního pásma, rozhodování pod tlakem i důležitou část přesilovkové hry. Slafkovský a Caufield si s ním dlouhodobě budovali souhru, takže jeho absence mění mnohem víc než jméno uprostřed prvního útoku.
Kapanen může nabídnout energii, pohyb a kvalitní práci na vhazování. Nemusí však hned první večer zvládat všechna Suzukiho rozhodnutí stejně rychle a ve stejných situacích. Zvlášť u spolupráce s dvěma produktivními křídly bude důležité, zda si všichni tři začnou rozumět v načasování náběhů, přechodu přes modrou čáru a rozdělení úkolů při ztrátě puku.
Pro Slafkovského je to důležitá zkouška. Není fér hodnotit ho pouze počtem bodů z jediného utkání, ale v dalších zápasech bude stát za pozornost, zda dokáže být aktivnější při získávání prostoru a tvorbě šancí bez obvyklého spoluhráče.
Další prověrka přijde velmi rychle
Montreal čeká v neděli utkání s Winnipegem v rámci Heritage Classic. Bude to další možnost sledovat, zda St. Louis ponechá první útok ve stejném složení, upraví jeho úkoly nebo se pokusí o jiné kombinace. Pro trenéra je výhodou, že tým první duel bez kapitána zvládl a není pod tlakem okamžitě všechno změnit.
A právě v tom je hlavní závěr chicagského večera. Canadiens ukázali, že umějí vyhrát i bez Suzukiho. Ještě však neukázali, že našli způsob, jak bez něj dlouhodobě dostávat z první formace stejnou produktivitu. To jsou dvě různé věci — a další zápasy rozhodnou, která z nich bude pro Montreal podstatnější.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Evans scores twice, Canadiens defeat Blackhawks [2], CBS Sports – Montreal at Chicago, box score [3], NHL – Official game roster, Montreal vs Chicago, 23 October 2026 [4].