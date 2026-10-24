Test znalostí o pranostikách a českých tradicích: S alespoň 6 z 10 otázek by si měl poradit každý

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo mají rádi českou lidovou kulturu. Prověříme vaše znalosti pranostik, zvyků a tradic, které se uchovaly dodnes.
Naši předkové věřili, že některé zvyky mohou přinést štěstí, zajistit dobrou úrodu nebo alespoň ochránit domácnost před neštěstím. S mnoha svátky se proto pojily pranostiky, pověry a tradice, které se předávaly z generace na generaci. Víte, co si lidé kdysi slibovali nebo čeho se naopak obávali? A proč se o Štědrém dni nemělo z domu vynášet smetí? Otestujte si, jak dobře znáte staré lidové zvyky a jejich význam, v našem kvízu na In-Lifestyle. Možná zjistíte, že některé z nich vás dokážou překvapit i dnes.
Pranostiky a zvyky, které přežily staletí
Pranostiky jsou krátké výroky, v nichž se lidé pokoušeli odhadnout počasí, úrodu nebo další vývoj roku nevznikaly někde v učené pracovně, ale při obyčejném pozorování přírody, polí a každodenní práce. Slovo pranostika se v češtině objevuje od raného novověku a tehdy se uvažovalo o používání českého ekvivalentu předvědění. To se ale neuchytilo.
Byla by ale škoda brát je jen jako staré předpovědi počasí. V pranostikách zůstalo zapsané i to, jak se dřív na vesnici skládal celý rok: kdy se selo, kdy přišla sklizeň, kdy se pracovalo a kdy se slavilo. Zvyky a tradice se v kalendáři vracely v pevném, lidem dobře známém pořadí – masopust, Velikonoce, svatojánská noc, dožínky, dušičky, Vánoce. Ke každému období se vázal nějaký rituál, někdy pověra, která dnes může znít skoro úsměvně. Jiné zvyky se přitom drží docela pevně, vždyť zahrádkáři pořád sledují Tři zmrzlé, i když dnešní předpovědi počasí už vypadají úplně jinak než někdejší selská zkušenost.
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Pevné místo v lidovém kalendáři měl také svatý Štěpán, tedy 26. prosinec. Šlo o den, kdy čeledíni a děvečky končili službu u hospodáře, případně si domlouvali práci na další období. Odtud pochází rčení Na Štěpána není pána. Dostávali dárky, koláče a v některých staveních usedli páni i služebnictvo k jednomu stolu. Běžný řád se na chvíli povolil, ale nešlo o žádnou vzpouru. Spíš o starý zvyk, který měl svoje hranice a každý věděl, co se od něj čeká.
V české lidové kultuře je spousta drobností, které člověk někdy zaslechl od babičky, ve škole nebo třeba při vánočních přípravách, ale po letech se začnou plést. Něco půjde rychle. Něco může překvapit i ty, kteří se v tradicích celkem vyznají. Tak si to zkuste.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech České zvyky, Kudyznudy.cz, ČT Edu
Tento příspěvek Test znalostí o pranostikách a českých tradicích: S alespoň 6 z 10 otázek by si měl poradit každý byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.