Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Janek Rubeš zarazil fanoušky historkou ze zákulisí. Bez servítek odhalil bizarní postupy Čestmíra Strakatého

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Janek Rubeš v podcastu Luďka Staňka ironicky popsal zkušenost z natáčení u Čestmíra Strakatého a otevřel téma, jak moc dnes podobu rozhovorů formují střih a sociální sítě.
Fotografie Janka Rubeše a Čestmíra Strakatého

Fotografie Janka Rubeše a Čestmíra Strakatého

Zdroj: Foto: NextFoto, Janek Rubeš a Čestmír Strakatý
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:26

Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Test znalostí o pranostikách a českých tradicích: S alespoň 6 z 10 otázek by si měl poradit každý
Test znalostí o pranostikách a českých tradicích: S alespoň 6 z 10 otázek by si měl poradit každý
Velký kvíz o 30 případech majora Zemana: Podle 10 otázek se ukáže, kdo opravdu zná slavné epizody
Velký kvíz o 30 případech majora Zemana: Podle 10 otázek se ukáže, kdo opravdu zná slavné epizody

Dnes jsme si připravili kvíz o jednom z nejkontroverznějších seriálů československé televize. Zkuste, co...

Retro kvíz pro pamětníky: Starší ročníky by si měly poradit s 10 otázkami, u kterých by mladí propadli
Retro kvíz pro pamětníky: Starší ročníky by si měly poradit s 10 otázkami, u kterých by mladí propadli

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo něco skutečně zažili. Otázky z historie, kultury i...

Návrat Pavla Novotného do vedení Řeporyjí rozdělil veřejnost: Tyto reakce otce a sledujících nikdo nečekal
Návrat Pavla Novotného do vedení Řeporyjí rozdělil veřejnost: Tyto reakce otce a sledujících nikdo nečekal

Komentář: Pavel Novotný se vrátil do vedení Řeporyjí. Už ne jako starosta, ale jako místostarosta. Doma...

Test znalostí o českých vánočních pohádkách: Je čas zjistit, zda máte přehled pomocí 10 otázek
Test znalostí o českých vánočních pohádkách: Je čas zjistit, zda máte přehled pomocí 10 otázek

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny milovníky českých pohádek. Otestujte, jak dobře znáte klasiky i...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.