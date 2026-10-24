Janek Rubeš zarazil fanoušky historkou ze zákulisí. Bez servítek odhalil bizarní postupy Čestmíra Strakatého

Janek Rubeš v podcastu Luďka Staňka ironicky popsal zkušenost z natáčení u Čestmíra Strakatého a otevřel téma, jak moc dnes podobu rozhovorů formují střih a sociální sítě.
Janek Rubeš umí upozornit na nešvary s pořádnou dávkou ironie. Tentokrát si vzal na mušku zákulisí podcastové tvorby a moderátora Čestmíra Strakatého, u něhož v minulosti natáčel rozhovor. Jak zavzpomínal v podcastu Luďka Staňka, některé momenty ho překvapily natolik, že je nyní s pobavením předváděl před kamerou. V redakci In-Lifestyle jsme se podívali na to, co přesně mu přišlo zvláštní a proč si z natáčení udělal legraci.
Rozhovor se nevyvíjel podle představ
Rubeš se o svou zkušenost podělil během návštěvy
podcastu Luďka Staňka. Když si všiml, že si editorka ve studiu něco zapisuje, vybavila se mu vlastní návštěva u Čestmíra Strakatého. Právě tehdy podle něj narazil na situaci, která mu připadala poněkud neobvyklá. Strakatý se během rozhovoru držel připravených otázek, jenže jedno z témat se podle Rubešova vyprávění nevyvíjelo tak, jak moderátor očekával.
Rozhodl se proto pokračovat jinam.
„Tak to necháme, to nešlo tam, kam jsem si přál,“ popsal Rubeš jeho reakci. Sám prý v tu chvíli nechápal, proč se debata najednou uzavírá, když se do odpovědi právě ponořil. „Cože? Já jsem si tady vylíval srdíčko,“ zavzpomínal pobaveně. Rubeš tím naznačil, že host může mít pocit, že se v rozhovoru skutečně otevírá, zatímco moderátor už přemýšlí, zda se dané téma hodí do výsledného pořadu. Z jeho vyprávění ale nevyplývá, že by šlo o nějaký závažný konflikt. Spíše si všiml odlišného přístupu k vedení rozhovoru, který mu zpětně připadal natolik zvláštní, že ho využil jako materiál pro svou ironickou historku.
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Druhou částí Rubešovy kritiky se stalo údajné zapisování momentů, které by mohly dobře fungovat jako krátké ukázky na sociálních sítích. Rubeš to ilustroval příkladem šokujícího výroku o pražském primátorovi, který by se dal použít jako samostatný úryvek.
„Řeknete něco šokujícího a vzadu se ozve klávesnice. Třeba: Aha, tohle řekl o panu primátorovi? Tak to si vystřihneme, protože nikdo nevydrží hodinu a půl tohohle podcastu,“ popsal s humorem postup, jakým se dnes obsah připravuje i pro krátké formáty, které mají přitáhnout pozornost na internetu.
Z pohledu člověka, který podcast tvoří, to přitom nemusí být tak překvapivé. Rozhovor dnes nekončí tím, že se vypne kamera. Je potřeba myslet i na to, jak se bude propagovat, které části zaujmou na sociálních sítích a co přivede další posluchače k celému dílu. Podcastů přibývá, konkurence je velká a udržet pozornost publika není samozřejmost. Pokud je tvorba podcastu něčím, čím se člověk živí, musí vedle samotného rozhovoru řešit také jeho dosah a to, zda si k němu lidé vůbec najdou cestu.
Dá se tedy pochopit, proč Rubešovi mohla situace připadat komická. Na jedné straně je host, který se ponořil do osobního tématu, zatímco na druhé straně někdo přemýšlí, jestli z něj vznikne použitelný úryvek. Jenže příprava krátkých ukázek a plánování propagace jsou dnes součástí práce mnoha tvůrců. Neznamená to automaticky, že je celý rozhovor podřízený sociálním sítím nebo že moderátora nezajímá, co host říká. Je to zkrátka další stránka profese, ve které už nestačí natočit zajímavý obsah – člověk také musí zařídit, aby si ho někdo pustil.
Foto: Nextfoto, Čestmír Strakatý na party ke druhé řadě Zrádců
Janek Rubeš je známý především díky pořadům Kluci z Prahy a Honest Guide, které tvoří s kolegou Janem Mikulkou. Zaměřují se v nich na pražské zajímavosti, turistické pasti i problémy, na které mohou narazit místní nebo návštěvníci města. Čestmír Strakatý má zase blízko k dlouhým rozhovorům, v nichž dává hostům prostor mluvit o práci i osobním životě. Rubeš v jeho
podcastu vystoupil v únoru 2025. Jeho nynější vzpomínka tak připomíná, že i když oba pracují s videem a snaží se zaujmout publikum, každý může mít trochu jinou představu o tom, co má dobrý rozhovor přinést. A právě rozdíl mezi spontánním povídáním a snahou vytěžit z něj zajímavý obsah byl tím, co Rubeše na celé zkušenosti pobavilo.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Janek Rubeš zarazil fanoušky historkou ze zákulisí. Zvláštní postupy Čestmíra Strakatého ho stále trápí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.