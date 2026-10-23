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Vzácná desetikoruna měla sloužit automatům. Sběratelskou kariéru dostala navíc

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Desetikoruny s malým Kč vznikly jako vzorky pro seřizování automatů. Vysvětlujeme jejich původ a rozdíl proti běžnému provedení ročníku 1993.
Mechanická počítačka mincí s násypkou a mincemi uvnitř.

Mechanická počítačka mincí s násypkou a mincemi uvnitř.

Zdroj: Tamorlan / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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