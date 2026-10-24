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V bazaru raději nekupujte tyto tři předměty, mohou přinášet smůlu

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Bazary jsou oblíbeným místem Čechů, kteří si chtějí za levno vybavit domácnost. Dají se tam najít zajímavé předměty. Dle odbornice na nadpřirozeno byste tam ale neměli kupovat určité věci, nebo je případně alespoň spirituálně očistit.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aurazine

Magazín přináší články zaměřené na mystiku, spiritualitu a témata, která přesahují běžné vnímání reality. Věnuje se výkladům, znamením, energiím i různým podobám intuice a vhledu do budoucnosti. Čtenáři zde najdou texty o věštění, osobním rozvoji, symbolice i fenoménech, které propojují vnitřní...

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