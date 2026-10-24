V bazaru raději nekupujte tyto tři předměty, mohou přinášet smůlu

V bazarech se dá najít spousta pokladů. Lidé se mnohdy zbavují designového nádobí, drahého nábytku či mistrně vyrobeného skla, a to vše zde končí. Proto je to ráj pro lidi, kteří chtějí ušetřit a výhodně nakoupit. Zkušené oko už pozná, co má cenu a co nikoliv. Jenže se na nákup v bazarech dá dívat i jinou optikou – skrze spiritualitu. Nedávno vzbudilo na internetu poprask video od tvůrkyně, která si říká The Paranormal Queen a specializuje se na nadpřirozeno. Svým fanouškům udělila cenné rady ohledně nakupování v bazarech. Tvrdí, že určitým předmětům je lepší se vyhnout. Které to jsou?
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Pozor na bižuterii
Odbornice na paranormální jevy ve videu varovala před nákupem bižuterie z bazaru. Z jejího spirituálního pohledu jsou totiž šperky úzce spjaty s jejich nositelem a nikdy prý nevíte, kdo byl onen člověk a jaký měl šperk význam a historii. Některé šperky v sobě mohou ukrývat vibrace spjaté s původním majitelem. Proto je z ezoterického hlediska nákup bižuterie z druhé ruky tak trochu risk.
Knihy s věnováním raději ne
Na seznam zařadila i vyřazené knihy, ale jen takové, které v sobě ukrývají věnování. Pokud uvidíte, že je v knize vepsána sentimentální poznámka, je to pro senzibilku znamení, že tuto knihu by si raději nekoupila.
Zrcadla mohou být portálem
Každý, kdo se trochu zajímá o nadpřirozeno, ví, že zrcadla jsou v ezoterice vnímána jako portály vedoucí do jiného světa. The Paranormal Queen ve videu upozorňuje na to, že by si nepořídila staré zrcadlo z bazaru z důvodu, že se klidně stovky let mohlo dívat do místnosti a vy nevíte, co se tam odehrálo a jakou energii mohlo absorbovat. Pokud se přece jen pro koupi rozhodnete, doporučuje ho rituálně očistit a „zamknout“ speciálním kouzlem.
Moje osobní zkušenost s koupí zrcadla z druhé ruky
S tímto bodem mám svou osobní zkušenost i já, když jsem si kdysi zakoupila do pokojíčku malé zrcátko ke kosmetickému stolku. Bylo na něm vidět, že je hodně staré a používané, ale mně jeho ošoupání nevadilo. Říkala jsem si, že se u něj každé ráno budu malovat a že hezky zapadne do interiéru. Jen co přišlo, se mi ale jeho energie nepozdávala. Neměla jsem z něj takovou radost, jakou jsem očekávala.
Nedala jsem ale na svůj vnitřní pocit, a zrcadlo jsem nadále používala. Jenže se mi tehdy začala smůla lepit na paty, jak při studiu, tak ve vztahové rovině. Nakonec jsem se ho rozhodla zbavit, a právě tehdy se mi zase začalo dařit. Byla to jen pouhá náhoda, nebo na energiích skutečně něco je?
Jak zbavit předměty negativní energie?
Pokud se vám přece jen zalíbí určitý výše zmiňovaný předmět, neházejte flintu do žita. V The New York Post vyšel rozhovor se známou senzibilkou Inbaal, která je přesvědčená, že špatnou energii lze z předmětů sejmout. „Každý člověk má své vlastní vibrace, svou vlastní energii. Vibrační frekvence každého jedince je naprosto jedinečná. Zejména u zásnubních prstenů, které v sobě nesou slib partnera, že se bude o druhého starat, platí, že pokud je prsten zatížen energií rozchodu, tragédie, úzkosti či slz, může se tato energie později přenést i do manželství nového majitele,“ říká senzibilka.
Dle ní jsou k uchovávání energie některé materiály náchylnější než jiné, zejména kovy (například oproti dřevu). Ona sama při čištění pracuje s různými metodami, například šperky omývá proudem čisté vody, aby se z nich prý odplavily negativní věci. Špatnou energii dle ní umí vyčistit i slunce a měsíc. Proto je možné také nechat na šperk působit svit luny nebo sluneční paprsky. Vždy se každopádně musí postupovat tak, aby se šperk nepoškodil.
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Disclaimer
Článek vychází z principů ezoteriky a spirituality a slouží k zábavním účelům. Informace v něm obsažené nejsou vědecky podložená fakta. Článek neposkytuje odborné poradenství ani doporučení ohledně nákupu. Nákup zboží z druhé ruky je na uvážení každého jedince.
TikTok – The Paranormal Queen, The New York Post