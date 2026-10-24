Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Cenu za přínos světové kinematografii na festivalu Ji.hlava převzala Třeštíková

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V první den 30. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava získala Cenu za přínos světové kinematografii Třeštíková. Vyjádřila se k protestům proti převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Zrušení poplatků bere jako ohrožení audiovizuální tvorby.
Cenu za přínos světové kinematografii na festivalu Ji.hlava převzala Třeštíková

Cenu za přínos světové kinematografii na festivalu Ji.hlava převzala Třeštíková

Zdroj: Ji.hlava IDFF
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:29

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Rodáci z Vysočiny: Krejčí Adolf Bradáč zemřel v Mauthausenu. Nacisté zabili i jeho ženu
Rodáci z Vysočiny: Krejčí Adolf Bradáč zemřel v Mauthausenu. Nacisté zabili i jeho ženu
Pelhřimov povede koalice ODS, lidovců a Společně pro Pelhřimov. Starosta se nezmění
Pelhřimov povede koalice ODS, lidovců a Společně pro Pelhřimov. Starosta se nezmění

Radnici v Pelhřimově povede koalice ODS, KDU-ČSL a uskupení Společně pro Pelhřimov. Bude mít 14 z 21...

Zahradní domek neochránil kolo za 70 tisíc. Policie hledá svědky krádeže
Zahradní domek neochránil kolo za 70 tisíc. Policie hledá svědky krádeže

Škoda v přibližné výši 70 tisíc korun vznikla majiteli horského jízdního kola, které zaujalo zloděje. Ke...

Horácká aréna oslaví rok. Splnila očekávání, parkování je problém pro místní
Horácká aréna oslaví rok. Splnila očekávání, parkování je problém pro místní

O víkendu to bude přesně rok od prvního zápasu, který v Horácké aréně odehrála Dukla Jihlava proti Zlínu....

Na Havlíčkobrodsku je jistá změna starostů v Ledči, Přibyslavi a v Lipnici
Na Havlíčkobrodsku je jistá změna starostů v Ledči, Přibyslavi a v Lipnici

Ve městech na Havlíčkobrodsku už je jistá výměna starostů v Ledči nad Sázavou, Přibyslavi a Lipnici nad...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.