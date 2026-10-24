V Plzni vyroste další výšková budova a 400 bytů za 5,6 miliardy korun

DUO Švabiny, projekt 117 bytů v plzeňské Doubravce, má stát zhruba půl miliardy korun. Stejná suma půjde do polyfunkčního domu na Rychtářce v centru města, kde bude 101 bytů, 14 kanceláří a sedm obchodů. „Projekt už má stavební povolení," uvedl mediální zástupce skupiny Tomáš Rek. Povolení má také stavba 168 bytů se třemi obchody zhruba za 800 milionů korun poblíž Studentské ulice na největším plzeňském sídlišti Lochotín. Tyto tři projekty přijdou celkem asi na 1,8 miliardy korun.
Do dvou let plánuje MIRAS zahájit v Plzni stavbu výškové polyfunkční budovy nejméně za jednu miliardu korun. „Výška, počet podlaží a skladba využití jsou teď předmětem odborných diskuzí," uvedl Rek. Harmonogram bude záviset hlavně na přípravě projektu a získání stavebního povolení. "Ekonomika výškových staveb se láme kolem dvanáctého podlaží. Při rozhodování, zda stavět do 70 či 120 metrů, proto neposuzujeme jen výšku, ale hlavně využití budovy, ekonomiku i jeho začlenění do struktury města," řekl developer a investor Michal Fictum.
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V příštích týdnech MIRAS zveřejní architektonické studie k debatě o výškové stavbě, výsledný návrh představí počátkem příštího roku.
Skupina dále plánuje v roce 2029 začít v Plzni stavět až 650 bytů s obchody, kancelářemi a zdravotnickým střediskem přibližně za 2,8 miliardy korun. Pracuje na urbanistické studii, projektová příprava má trvat zhruba tři roky.
Rozšíření nájemního bydlení
MIRAS chce výrazně rozšiřovat také nájemní bydlení. V Triangl Parku dosud pronajal přes polovinu z 54 vybavených bytů. „Hlavně pro mladé rodiny je dnes obtížné získat kvalitní bydlení. Inspirovali jsme se v Německu a Rakousku, kde je nájemní bydlení dlouhodobě zavedené a osvědčuje se," řekl Fictum. Částečně zařízená garsoniéra přijde na 11.000 korun měsíčně bez energií. Skupina se věnuje také menším rezidenčním projektům, nedávno prodala 11 rodinných domů v Tlučné u Plzně.
Obytný dům Sisters, který bude třetím nejvyšším takovým domem v Česku, má zatím osm nadzemních podlaží. Má stát 1,5 miliardy korun a být hotový do roku 2028. Ve dvou věžích s výškou 94 a 83 metrů bude 174 bytů. „Začínají být viditelné z různých částí Plzně, většinu růstu ale mají před sebou," dodal Fictum.