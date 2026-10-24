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V Plzni vyroste další výšková budova a 400 bytů za 5,6 miliardy korun

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Plzeňská stavební a developerská skupina MIRAS, která staví ve městě třetí nejvyšší obytný dům v Česku, chystá v Plzni velké bytové projekty za 5,6 miliardy korun. V příštích dvou letech zahájí stavbu téměř 400 bytů v částech Švabiny, Rychtářka a Lochotín a přidá další výškovou budovu.
V Plzni vyroste další výšková budova a 400 bytů za 5,6 miliardy korun

V Plzni vyroste další výšková budova a 400 bytů za 5,6 miliardy korun

Zdroj: MIRAS Group
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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