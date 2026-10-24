Požádal ji o ruku druhý den po seznámení. Dana Morávková s Petrem Maláskem slaví 30 let

Příběh, který za tím stojí, zní jako scénář romantické komedie, kterou by nikdo nekoupil, protože je příliš přitažená za vlasy. Klavírista a skladatel požádá herečku o ruku druhý den po prvním delším rozhovoru. Ona se směje, protože si myslí, že je to legrace. O rok později stojí spolu před oltářem. A pak spolu zůstanou tři dekády, aniž by se z nich stal bulvární materiál na rozvodové titulky. Jenže tohle není scénář. Tohle se stalo.
Kabaret, ukradené auto a osudová choreografie
Podzim 1995. Režisér Petr Lébl připravuje v Divadle Na zábradlí muzikál Cabaret, premiéra je naplánovaná na 30. listopadu. Potřebuje hudebního aranžéra a osloví Petra Maláska. Ten má práce nad hlavu a navíc mu zrovna někdo ukradl auto. Jede do divadla s tím, že nabídku odmítne. Pak mu Lébl řekne jednu větu: choreografii bude dělat Dana Morávková.
Malásek ji znal z televize. Líbila se mu. Nabídku přijal.
Poprvé se přitom viděli už dřív, na koncertě Hany Hegerové v Olomouci, ale tehdy se nepotkali osobně. Teprve práce na Kabaretu je dala dohromady, a rozhodující byl večer po nahrávání, kdy spolu mluvili až do rána. Druhý den přišla žádost o ruku. Dana se smála. „Myslela jsem si, že si ze mě dělá legraci,“ popsala později v rozhovoru pro Český rozhlas.
Od žádosti ke svatbě uplynul rok
Žádost přišla bleskově, svatba ne. Mezi tím nočním rozhovorem a obřadem na Vyšehradě uběhlo přibližně dvanáct měsíců. Malásek mezitím požádal o souhlas i Daninu matku. Svatba se konala 18. října 1996, za svědka herečce šel režisér Petr Weigl.
Rychlé rozhodnutí tedy neznamenalo impulzivní svatbu. Spíš šlo o okamžitý pocit jistoty, který pak oba nechali dozrát. Podle nás právě tahle kombinace, instinkt plus trpělivost, vysvětluje, proč vztah přežil tři dekády v prostředí, kde průměrné manželství českých celebrit vydrží výrazně kratší dobu.
Recept, který podle nich neexistuje
Redakce VIPŽivot připomíná, že Morávková v rozhovorech opakovaně říká, že žádný univerzální recept na fungující manželství nemá. Přesto se z jejích i Maláskových výroků dá poskládat docela konkrétní seznam principů, které oba popisují konzistentně už roky:
- Nehrát hry. Žádné testování partnera, žádné scénáře typu „jestli mě miluje, tak to pozná sám“.
- Vzájemná úcta místo velkých gest. Respekt k práci toho druhého je pro ně důležitější než romantické překvapení.
- Prostor. Když jeden pracuje na něčem důležitém, druhý ho nezatěžuje malichernostmi.
- Humor. Oba zmiňují smích jako každodenní pojivo.
- Minimum žárlivosti. Sami přijali nálepku „nejnudnější pár showbyznysu“ a berou ji jako kompliment.
Profesně se přitom prolínají víc, než by se čekalo. Morávková je Maláskův první posluchač nových skladeb, on zase její divák. V roce 2026 spolu dokonce zkoušeli novou komedii, v níž hrají, jak jinak, manželský pár.
Perlová svatba na jevišti
Když Morávková v dubnu 2026 mluvila o blížícím se výročí, zmínila, že 18. října budou oba pracovat. Oslavu si prý udělají jindy. Nakonec ale Malásek den po výročí sdílel na Instagramu jejich svatební fotografii s vyznáním, které citoval Blesk. Návrat na místo činu, na Vyšehrad, přidal symbolickou tečku.
Třicet let. Syn Petr, který si zvolil vlastní cestu a dnes pracuje v České televizi, je podle rodičů ze své práce nadšený. Malásek starší říká, že kluk je „doma v písmenech“, ne v notách, a že ho do hudby nikdy netlačili.
Co drží vztah, který začal za jednu noc
Impulzivní žádost o ruku je dobrý příběh na večírek. Ale třicet let manželství se na jednom příběhu postavit nedá. Morávková a Malásek fungují proto, že za romantickou zkratkou stojí něco mnohem prozaičtějšího: dva lidé, kteří si rozumějí v práci, v humoru i v tichu a kteří se rozhodli nehrát na sebe hry.
Někdy je nejnudnější pár showbyznysu ten nejzajímavější.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová