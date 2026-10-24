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Běžkaři se těší: Sezona jim v Bedřichově v Jizerských horách začne nejspíš za měsíc

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Běžkařům v Bedřichově v Jizerských horách začne sezona nejspíš za měsíc. Obecně prospěšná společnost Jizerská začala tento týden s výrobou technického sněhu na stadionu, okruh na něm chce otevřít 21. listopadu. Jak bude dlouhý, záleží podle ředitele Jizerské Martina Kunce i na počasí.
Běžkaři se těší: Sezona jim v Bedřichově v Jizerských horách začne nejspíš za měsíc

Běžkaři se těší: Sezona jim v Bedřichově v Jizerských horách začne nejspíš za měsíc

Zdroj: František Dušátko
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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