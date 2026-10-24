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Tajemství legendární síťovky: Jak neprodejné síťky na vlasy dobyly svět a unesly obří nákup

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Složená v kapse nezabrala víc místa než kapesník, ale po roztažení spolkla bochník chleba, litrové láhve mléka i týdenní příděl brambor. Legendární síťovka ze Žďáru nad Sázavou se stala nerozlučným symbolem československých nákupů a praktickým pomocníkem v každé domácnosti.
Dobová fotografie ženy s naplněnou síťovanou nákupní taškou

Dobová fotografie ženy s naplněnou síťovanou nákupní taškou

Zdroj: Tetra Pak / Wikimedia CC 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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