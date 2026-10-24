Tajemství legendární síťovky: Jak neprodejné síťky na vlasy dobyly svět a unesly obří nákup

Složená v kapse nezabrala víc místa než kapesník, ale po roztažení spolkla bochník chleba, litrové láhve mléka i týdenní příděl brambor. Legendární síťovka ze Žďáru nad Sázavou se stala nerozlučným symbolem československých nákupů a praktickým pomocníkem v každé domácnosti.
Historii vzniku síťových tašek a podnikání Vavřína Krčila podrobně mapuje
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou, zatímco technologii zpracování přízí a textilní výrobu uchovává Národní technické muzeum v Praze. Každodenní nákupní zvyklosti v československých rodinách dlouhodobě dokumentuje Historické muzeum Národního muzea a dobové statistiky maloobchodní sítě i spotřeby potravin eviduje Český statistický úřad. Od neprodejných síťek na vlasy k nákupnímu převratu
Zrod moderní nákupní tašky nebyl výsledkem dlouhého laboratorního bádání, ale nouzovým řešením obchodního neúspěchu. Obchodní zástupce Vavřín Krčil ze Žďáru nad Sázavou počátkem dvacátých let prodával vlasové síťky z umělého hedvábí. Když se v polovině dvacátých let změnila dámská móda a ženy začaly nosit krátké mikádo, poptávka po síťkách prudce propadla. Krčilovi zůstaly plné sklady jemného materiálu, pro který neměl odbyt.
Místo vyhlášení úpadku přišel v roce 1926 s neotřelým nápadem. K původní síťovině připevnil pevná ucha a vytvořil lehkou pružnou tašku, která se snadno přizpůsobila libovolnému tvaru nákladu. Domácí výroba na Vysočině se rychle rozběhla. Ženy a dívky vázaly uzlíky po chalupách a hotové tašky se začaly šířit nejen po republice, ale brzy zamířily i na zahraniční trhy.
Tradiční síťovaná taška ze Žďáru nad Sázavou, kde v roce 1926 vznikla její světově proslulá konstrukce. Co všechno síťovka unesla a proč z ní nic nevypadlo
Pevnost jednoduché konstrukce překvapovala i samotné zákazníky. Prázdná taška vážila sotva několik desítek gramů a vešla se do každé dámské kabelky nebo kapsy u pánského saka. Po naplnění však oka zpevnila tah a taška bez potíží unesla náklad vážící patnáct i dvacet kilogramů. Jediným limitem byly ostré rohy krabiček a drobné předměty, které propadávaly oky ven.
Největší zkoušku odolnosti představovaly běžné nákupy potravin. V tašce se bezpečně usadily skleněné lahve s pivem, těžký bochník kmínového chleba a později také
měkké igelitové sáčky s plnotučným mlékem, které vyžadovaly opatrnost, aby ostrá hrana konzervy neprořízla tenký svár obalu.
Proč se v Československu mléko prodávalo v sáčku. Tajemství obalu, který ničil nákupy Barevný chemlon a pletení u večerního televizoru
Vavřín Krčil si svůj nápad nenechal patentovat, což znamenalo, že princip síťování brzy převzali výrobci po celém světě. V poválečném Československu se výroba přesunula do národních podniků a výrobních družstev, ale významnou roli hrála i domácí tvořivost. Zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech se stal hitem syntetický chemlon. Ženy pletly síťovky doma podle návodů v časopisech Praktická žena nebo Vlasta.
Syntetická vlákna přinesla do šedivých ulic pestré barvy od křiklavě oranžové po trávově zelenou. Umělá hmota sice netrpěla vlhkem a nezahnívala, měla však jednu nepříjemnou vlastnost. Pletená ucha se pod vahou těžkého nákupu zařezávala hluboko do dlaní a prstů. Lidé proto ucha omotávali páskou, navlékali na ně hadičky nebo používali přídavná dřevěná držadla.
Barevná síťovka z umělých vláken, která se po vyprázdnění snadno vešla do dlaně nebo kapsy kabátu. Nástup jednorázových igelitek a návrat ke kořenům
Postavení síťovky v československých obchodech bylo neotřesitelné až do počátku devadesátých let. Spolu s ní patřily k inventáři každé spíže také těžké kovové
sifonové lahve a výměnné bombičky Kovoprůmyslu, které lidé nosili na doplnění do drogerií právě v odolných síťovaných taškách.
S příchodem velkých supermarketů a záplavy tenkých jednorázových igelitových tašek zdarma však tradiční síťovka na čas ustoupila do pozadí. Igelitky zpočátku platily za symbol západního moderního nakupování, zatímco síťovka získala nálepku nemoderního přežitku. Dnes se karta obrací. Hledání ekologických alternativ a odpor k jednorázovým plastům vracejí lehkou československou síťovku zpět do módy i do nákupních košíků.
Obyčejný sifon za socialismu stlačil cenu limonády na haléře. Rodiny odmítaly tahat těžké skleněné lahve v síťovkách
Sto let starý nápad skromného obchodníka z Vysočiny tak přežil svou dobu bez zásadních změn. Jednoduchá konstrukce z uzlíků dokázala to, co se mnoha modernějším vynálezům nepovedlo: vyřešila každodenní problém s minimem materiálu a maximálním užitkem.
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