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Před 63 lety letěla do vesmíru první kočka. Na rozdíl od Lajky svůj let přežila, ale po dvou měsících ji nechali utratit

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Před třiašedesáti lety odstartovala z Alžírska do vesmíru první kočka. Na rozdíl od Lajky let přežila, přesto ji vědci po dvou měsících na Zemi utratili.
První kočka ve vesmíru svůj let přežila, Ilustrační

První kočka ve vesmíru svůj let přežila, Ilustrační

Zdroj: FOTO:MiNe, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:22

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