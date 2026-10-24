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Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

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Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku zastavil silný vítr, vrchol hory je navíc nebezpečný a zledovatělý. Lanovka na Sněžku může být v provozu do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu.
Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

Zdroj: Jan Luxík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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