Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělý

Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na Sněžce je silný vítr, horní úsek lanovky nejede, vrchol hory je zledovatělýZdroj: Jan Luxík
Článek byl publikován 24.10.2026 10:21
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →