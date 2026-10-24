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Policie zadržela údajného léčitele podezřelého ze znásilnění při seancích

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Kriminalisté zadrželi devětačtyřicetiletého muže, který podle policie pořádal drogové seance a ženám sliboval vyléčení závažných nemocí. Vyšetřovatelé evidují nejméně devět poškozených, které měl navzdory jejich nesouhlasu znásilnit.
Policie zadržela údajného léčitele podezřelého ze znásilnění při seancích

Policie zadržela údajného léčitele podezřelého ze znásilnění při seancích

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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