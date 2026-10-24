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Dětská hvězda z Dívky na koštěti zemřela na AIDS

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Dennívýzva
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Šestnáctiletý kluk z kultovní pohádky snil o velké kariéře. Jeho osud se ale ubíral cestou, kterou nikdo nečekal.
Dětská hvězda z Dívky na koštěti zemřela na AIDS

Dětská hvězda z Dívky na koštěti zemřela na AIDS

Zdroj: Wikimedia Commons
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:30

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