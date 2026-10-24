Nemocnice na kraji města - nové osud: Otcové se syny před kamerou a nejdražší projekt České televize

V seriálu Nemocnice na kraji města – nové osudy se na scénu vrací primářka Alžběta Čeňková i dlouholetý ředitel Arnošt Blažej. Třetí pokračování lékařské ságy přineslo před lety na obrazovky vysoký rozpočet, původní milované tváře i zcela nové postavy.
Primářka Čeňková a nová krev na oddělení
Třetí řada seriálu, pod kterou je jako autorka scénáře podepsaná Lucie Konášová, navazuje na původní sérii i její předchozí pokračování po dvaceti letech. Děj se opět soustředí do prostor borské nemocnice. Tam primariát drží Alžběta Čeňková a ředitelské křeslo patří Arnoštu Blažejovi. Kolem nich se odvíjejí osobní osudy Blažejových synů Jana a Arnošta, rodiny Machovcových s dcerou Vendulkou nebo mladé zdravotní sestry Fany. Do zavedeného týmu nemocnice navíc nastoupily nové a velmi výrazné posily.
Diváci tak sledují kroky mladého ortopeda Kryštofa Pavelky i doktorky Marie Hudcové. Tato lékařka si díky svému ráznému přístupu vysloužila na chodbách oddělení chirurgie výstižnou přezdívku Bloody Mary. Změna se dotkla také manželky ředitele Blažeje. Postava, kterou ztvárnila herečka Hana Maciuchová, se až ve třetí řadě konečně dočkala svého křestního jména.
Nejdražší projekt České televize ovládl obrazovky
Třináctidílná série odstartovala na podzim roku 2008. K obrazovkám tehdy pravidelně usedalo kolem jednoho a půl milionu diváků na epizodu. Závěrečný díl televize odvysílala 19. prosince téhož roku. Do té doby šlo o vůbec nejdražší seriál, jaký Česká televize natočila.
Výroba seriálu stála 95 milionů korun. Během 149 natáčecích dnů se před kamerou vystřídalo šedesát herců a 170 účinkujících v menších rolích. Štáb pracoval hlavně v pražské Ústřední vojenské nemocnici, v Žatci, na Zbraslavi, v Dobřichovicích, v Líšné a na Slapech. Kvůli sedmé epizodě s názvem Výměna stráží se pak filmaři přesunuli také na jihočeský zámek Červená Lhota.
V jedenáctém díle si navíc lékaře zahrál přímo tehdejší přednosta neurochirurgické kliniky profesor Vladimír Beneš starší, který u natáčení zároveň fungoval jako odborný poradce.
Skuteční otcové se syny a herecká setkání
Zajímavostí obsazení třetí řady se stala jedinečná herecká a rodinná setkání. Na place se tak společně objevili Viktor Preiss se svým vlastním synem Martinem. Podobnou zkušenost si zde vyzkoušeli také herci Ladislav Frej starší a Ladislav Frej mladší. Pro tuto hereckou dvojici šlo dokonce o jejich vůbec první společný filmový projekt.
Někteří další aktéři se naopak velmi dobře znali z předchozích profesních projektů. Zuzana Vejvodová, herec Richard Krajčo, Josef Abrhám a Hartmut Krug se před zapnutou kamerou sešli už o pouhý rok dříve. Tehdy společně pracovali na natáčení televizního seriálu Hraběnky z roku 2007. Dnes si tyto propletené herecké výkony mohou televizní diváci pravidelně připomínat vždy v sobotu dopoledne, kdy cyklus zařadila do svého vysílání stanice TV Seznam.
Nostalgické odkazy na původní legendární sérii
Scénář v sobě ukrývá hned několik nenápadných odkazů na dlouhou seriálovou historii. Hned první díl třetí řady nese název Výročí, což je naprosto stejné pojmenování, jaké má úvodní epizoda původní legendární série z roku 1977. Přímo v úvodních titulcích a v průběhu epizody se objevují historické scény a vzpomínkové dialogy mezi primářem Karlem Sovou starším v podání Ladislava Chudíka a tehdy mladou lékařkou Čeňkovou, kterou ztvárnila Eliška Balzerová.
Zajímavý detail se zjevil také v osmé epizodě s názvem Nový vítr. Kamera zde zabírá hrob seriálové Iny Blažejové, na kterém je vytesáno datum úmrtí 6. května 2007. Představitelka této oblíbené sestry, herečka Andrea Čunderlíková, se ve skutečnosti narodila taktéž 6. května.
Drobné perličky nechybí ani v jiných částech. Malá Vendulka Machovcová se v jedné scéně dívá v televizi na starší epizodu animované pohádky Bob a Bobek. Dětská psycholožka v devátém dílu zase doporučuje rodičům terapii pomocí takzvané metody pevného obětí, kterou v sedmdesátých a osmdesátých letech propagovala mimo jiné Jiřina Prekopová.
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