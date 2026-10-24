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Seriál Ulice: Tajemství Františky se šíří po škole, kdo ji zradil? Michal má máslo na hlavě

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Františka se ocitne v nepříjemné situaci, když se její soukromí začne probírat mezi spolužáky. Michal se totiž od školníka Kaštana dozví informaci z její minulosti a podobné tajemství zná také Laura. Františka chce zjistit, kdo překročil hranici a pustil citlivou věc dál.
Karel Klement

Karel Klement

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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