Seriál Ulice: Tajemství Františky se šíří po škole, kdo ji zradil? Michal má máslo na hlavě

Františka se v seriálu Ulice ocitne v nepříjemné situaci, když se její soukromí začne probírat mezi spolužáky. Michal se totiž od školníka Kaštana dozví informaci z její minulosti a podobné tajemství zná také Laura. Františka chce zjistit, kdo překročil hranici a pustil citlivou věc dál.
Michal, kterého hraje Karel Klement, se od Kaštana (Antonín Procházka) dozví, co Františka v podání Simony Jarolímové zažila na své bývalé škole. Jenže tahle informace neměla opustit okruh lidí, kteří ji už znali. A Michal informaci pustil dál, má tedy dost másla na hlavě.
Teď se o ní baví další studenti a Františka musí řešit něco, co chtěla nechat za sebou. Zajímá ji hlavně jedno: kdo to roznesl a proč? Kdo o Františčině minulosti věděl?
Michal není jediný, kdo o Františčině minulosti ví. Něco tuší i Laura a teď se o citlivé věci dozvídají další spolužáci. Františka chce přijít na to, kdo o ní začal mluvit. Podezření padá na lidi, kteří o jejím tajemství věděli, jenže zatím není jasné, kdo ho skutečně rozšířil.
Anna Marie Fučíková coby Laura má nějaké informace, ale pustila je opravdu ona? (foto: NextFoto)
Právě v tom je celá situace zamotaná. Samotná znalost tajemství ještě neznamená, že ho dotyčný rozšířil.
Františka proto musí zjistit, kdo skutečně mluvil a kdo se jen ocitl ve špatnou chvíli na špatném místě. Pokud někoho obviní neprávem, může si zbytečně znepřátelit člověka, který za nic nemůže. Františka si to nenechá líbit
Františka patří k lidem, kteří nečekají, až za ně někdo problém vyřeší. Když se dozví, že se její soukromí probírá mezi spolužáky, rozhodne se jednat po svém. Její reakce může být prudká, protože podobné odhalení pro ni není jen nepříjemným drbem. Jde o minulost, kterou by si ráda nechala pod vlastní kontrolou.
Ve škole se podobné věci dlouho neutají.
Stačí, aby se o Františčině minulosti zmínil jeden člověk, a brzy se na ni začnou vyptávat další. Františka teď musí snášet zvědavost spolužáků, přestože jim do jejího soukromí nic není. Nejvíc ji ale zajímá, kdo měl potřebu její minulost vytahovat.
Michal se tak dostává do situace, kdy jeho vztah se školníkem může mít nečekané následky. Kaštan mu informaci sdělil, ale zatím není jasné, kdo ji posunul dál a jakou roli v tom hraje Laura. Františka bude muset rozlišit, komu může věřit a kdo její důvěru zklamal.
Důvěra se napravuje hůř než šíří drby
Největší problém pro Františku nemusí být samotné tajemství, ale vědomí, že se o něm mluví bez jejího souhlasu. Jestli se potvrdí, že ho někdo vědomě rozšířil, bude se s tím jen těžko smiřovat.
A pokud zjistí, že za tím stojí někdo, komu důvěřovala, může to jejich vztah výrazně poznamenat.
Zatím zůstává otázkou, kdo mluvil víc, než měl, a zda Františka správně odhadne, odkud informace unikla. Jedno je ale jisté: až se začne ptát na rovinu, někdo bude muset vysvětlit, proč se její soukromá minulost stala věcí celé školy.
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice