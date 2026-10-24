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Tinktura, jejímž základem je bobkový list, sníží krevní cukr a prospěje svalům

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Bobkový list je zapomenuté léčivo, jehož význam moderní společnost zredukovala jen jako koření do polévek a omáček. Jako takové je sice výborné, nicméně sušené listy vavřínu mají také řadu dalších výhod pro lidské zdraví. Takový bobkový list umí tlumit bolesti, zlepšuje spánek nebo snižuje hladinu cukru v krvi. Tím ale jeho zdravotní účinky nekončí.
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Bez popisku

Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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