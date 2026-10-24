Tinktura, jejímž základem je bobkový list, sníží krevní cukr a prospěje svalům

Bobkový list je zapomenuté léčivo, jehož význam moderní společnost zredukovala jen jako koření do polévek a omáček. Jako takové je sice výborné, nicméně sušené listy vavřínu mají také řadu dalších výhod pro lidské zdraví. Takový bobkový list umí tlumit bolesti, zlepšuje spánek nebo snižuje hladinu cukru v krvi. Tím ale jeho zdravotní účinky nekončí.
Než začneme vypočítávat zdravotní přínosy bobkového listu, musíme předeslat varování. Obsahuje totiž vysoké množství terpenů, které ve vysokém množství vyvolávají alergické reakce, jako je krvácení sliznic, halucinace, nevolnosti až ztráta vědomí. Proto buďte opatrní.
Tak, povinnosti bylo učiněno za dost a teď se můžeme vrhnout na velebení bobkového listu jako všeléku. Jeho účinky obdivovali již naši předkové ve starověku, kteří vavřínové listy považovali za symbol vítězství. A vítězstvím je také pro lidské tělo. Bobkový list stimuluje práci trávicího traktu, působí protizánětlivě, uvolňuje svaly a tlumí bolesti.
Čaj nebo tinktura?
Kromě použití do pokrmů je pro využití léčebných vlastností dobré jeho zpracování do některé z koncentrovanějších forem léčiv. Stále však dbejte opatrnosti a mějte na paměti úvodní varování. Čím koncentrovanější výtažek z vavřínu, tím vyšší riziko otravy.
Nejběžnějším způsobem užití je formou čaje. Je to nejméně náročné a hodí se pro všelijaké možnosti využití. Nicméně není tolik koncentrovaný a spousta éterických látek spařením vroucí vodou vyprchá. Existuje sice způsob, jak připravit výluh při zachování těkavých olejů, nicméně většina lidí to nedělá.
Proto je dobré do čaje přidat také kapku tinktury, případně tinkturu užívat samotnou ve formě kapek. Její příprava je snadná a nevyžaduje žádné zvláštní chemické či alchymické schopnosti.
Stačí vám zhruba 30 g čerstvých bobkových listů (nebo 15 g sušených), které pokrájíte či podrtíte, nasypete do sklenice a zalijete alkoholem s minimální koncentrací 40 %. Takto připravenou rostlinu pečlivě uzavřete, aby alkohol nevyprchal, a nechte na tmavém místě při pokojové teplotě odpočívat zhruba čtyři týdny.
Pokud máte k dispozici silnější, bude tinktura připravena k použití i dříve. Při použití 60% alkoholu stačí pro zhotovení tinktury pouhých 10 dnů.
Po uplynutí této doby nálev sceďte a přelijte do tmavé láhve. Poté doporučujeme dávkovat pipetou a užívat 10 kapek rozpuštěných v troše vody 3 krát denně před jídlem.
Fotografie: Pixabay
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