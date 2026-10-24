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Orchidejím nejčastěji škodí několik pěstitelských přešlapů. Správná péče jim pomůže zdravě růst a opakovaně kvést

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Orchideje jsou krásné květiny, které hned udělají domov útulnější. A opravdu není zase tak náročné se o ně starat.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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