V neděli v 16:20 se neodlepíte od TV: Nova nasadí největší pohádkový kult všech Husákových dětí

Hned od první scény je jasné, že tohle nebude obyčejná pohádka. Mladá čarodějka čelí přísnému trestu za své prohřešky a čas jí utíká. Z temné říše se dostane s pomocí tajného zaklínadla ze zakázaného lexikonu.
Saxana, babské ucho a první lidské city
Název, který zná několik generací: Dívka na koštěti z roku 1972. Režíroval Václav Vorlíček, scénář napsali Miloš Macourek a Hermína Franková.
Saxanu hraje Petra Černocká, po jejím boku stojí Jan Hrušínský jako Honza Bláha a Jan Kraus jako rošťák Miky Rousek. Nechybí ani Vladimír Menšík a Stella Zázvorková.
Aby se nemusela vrátit do říše kouzel, musí Saxana ve světě smrtelníků najít vzácnou přísadu zvanou babské ucho. Pátrání se ale zkomplikuje. Cestu jí zkříží parta bezohledné mládeže, která chce čarodějnou moc využít pro vlastní prospěch.
A pak přijde to nejnebezpečnější: poprvé v životě pocítí lidské city. Právě střet pohádkového světa s všedním životem je jádrem celého příběhu. Vorlíček přitom po divákovi chtěl jediné, aby přijal přesně vymezená pravidla hry.
Černý samet, zrcadla a stůl, pod kterým se klečelo
Rok 1971. Žádné digitální klíčování, žádná počítačová grafika. Všechny optické klamy vznikly pomocí zrcadel, kovových konstrukcí, černého sametu a precizního nasvícení.
Scéna s bezhlavým spolužákem je učebnicovým příkladem filmařské vynalézavosti. Herec klečel pod speciálně upraveným stolem se soustavou zrcadel nastavených pod úhlem 45 stupňů. Světla se na place posouvala ručně, po milimetrech, aby iluzi neprozradil žádný stín.
Výsledek ocenili i v zahraničí. Architekt Oldřich Bosák získal v roce 1973 Zvláštní cenu za filmové efekty (Medalla Sitges en Plata de Ley) na festivalu fantastických filmů v Sitges.
Barrandov projekt navíc schválil v rekordním čase, pouhé dva dny po odevzdání finálního scénáře. V malých rolích žáků a čarodějnic se přitom poprvé před kamerou objevily pozdější hvězdy, třeba Jana Boušková nebo Dagmar Patrasová.
Kolem filmu vyrostly i mýty. Tvrzení, že J. K. Rowlingová navštívila tvůrce v Praze a jméno Saxana si vypůjčila, bylo ve skutečnosti recesistickým žertem z časopiseckého rozhovoru. A babské ucho? Žádný vymyšlený lektvar, ale lidový název pro šalvěj přeslenitou.
Z 3,8 milionu na 15,5 milionu korun
Výroba stála na svou dobu 3,8 milionu Kčs. Po celostátní premiéře 8. září 1972 přitom kina vybrala 15,5 milionu Kčs, více než čtyřnásobek nákladů.
Na ČSFD má film hodnocení 82 %. Jeden z diváků to shrnuje slovy:
Jeden z mých nejoblíbenějších českých filmů mého dětství. Na tenhle film jsem se jako malý díval pořád. Prostě perfektní zábava a nádherná a charismatická Petra Černocká.
Směs vtipu, řemeslné posedlosti a něhy dělá ze Saxany legendu, která nestárne. Pohádkovou komedii Dívka na koštěti vysílá TV Nova v neděli v 16:20.
Zdroje článku: csfd.cz, kinobox.cz, medium.seznam.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá