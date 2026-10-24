Mladý pták přeletěl 13 560 kilometrů bez přistání. Jeho cesta ukázala, čeho je schopné ptačí tělo

Jedenáct dní nad otevřeným oceánem
Když se mladý břehouš rudý označený B6 vydal na podzim 2022 z Aljašky k jihu, byl starý přibližně čtyři měsíce. Jeho cesta nebyla série krátkých přeletů mezi pobřežím a ostrovy. Satelitní vysílač ukázal, že pták překonal Tichý oceán na jediný nepřetržitý let a po přibližně jedenácti dnech dorazil do Tasmánie. Americká geologická služba USGS uvedla u této trasy vzdálenost 8 425 mil, tedy asi 13 560 kilometrů.
V době zdokumentování šlo o rekord nejdelšího nepřetržitého letu zaznamenaného u zvířete. Důležité je slovo „zdokumentovaného“: příroda může skrývat podobné nebo delší cesty, o kterých nemáme srovnatelná data. U B6 však vědci sledovali konkrétního jedince a mohli jeho cestu doložit měřením, nikoli odhadovat pouze podle sezonního výskytu druhu.
Palivo musí být přímo v těle
Aby stěhovavý pták přeletěl takovou vzdálenost, musí před odletem nashromáždit značné energetické zásoby. Klíčovou roli hraje tuk, který je energeticky vydatnější než sacharidy. Před dálkovou migrací se proto mění hmotnost i složení těla a organismus přesměrovává zdroje na dlouhý vytrvalostní výkon. Pták nepotřebuje nádrž s palivem; nese si ji v podobě vlastních tkání.
Takový let ale neznamená jen spalování tuků. Je třeba udržet činnost svalů, hospodaření s vodou, stabilitu letu a správnou orientaci. Na rozdíl od člověka v letadle nemůže břehouš požádat o mezipřistání, když se zhorší počasí. Rozhodující jsou proto také větry, výběr vhodného času odletu a přesnost navigace.
Jak mladý pták ví, kam letět
Právě věk B6 činí jeho rekord tak pozoruhodným. Nešlo o zkušeného starého jedince, který by desítky let opakoval stejnou trasu. Břehouši využívají vrozené navigační předpoklady i informace z prostředí. U stěhovavých ptáků obecně vědci zkoumají například orientaci podle slunce, hvězd, magnetického pole Země a atmosférických podmínek. Z konkrétních dat B6 ale nelze vyčíst, jakou váhu jednotlivým signálům během cesty přikládal.
Satelitní sledování je přesto zásadní. Umožňuje lépe zmapovat místa, kde ptáci odpočívají, odkud startují a kde je na migraci ohrožuje úbytek pobřežních biotopů nebo změny klimatu. U druhu, který překračuje hranice kontinentů, nestačí chránit jen jednu rezervaci.
Kde se bere rekordní výdrž
Ptačí dálkový let je výsledek souhry anatomie a fyziologie. Lehká stavba těla, účinný dýchací systém a vytrvalostní prsní svalstvo umožňují hospodařit s energií jinak než u člověka. Břehoušům navíc pomáhá schopnost před migrací přestavět některé orgány a rozložit omezené tělesné zdroje podle toho, co je pro právě probíhající fázi života nejdůležitější.
Nelze z toho ale udělat jednoduchou představu „ptáka, který jedenáct dní vůbec nespí“. Přesná organizace odpočinku a spánku během takového letu není pro konkrétního jedince B6 doložena satelitní trasou. Ta prokazuje pohyb a délku cesty, nikoli detailní fungování mozku po celou dobu migrace.
Rekord jako zpráva o celé planetě
B6 propojuje Aljašku, otevřený Tichý oceán a Tasmánii jedinou nepřerušenou cestou. Z hlediska ochrany přírody je to důležité připomenutí: život jednoho malého ptáka může záviset na podmínkách vzdálených tisíce kilometrů. Změny na startu, v cíli nebo ve větrných a klimatických poměrech nad oceánem mohou ovlivnit celý migrační cyklus.
Jeho rekord proto není jen důkazem úžasné výdrže. Ukazuje, proč se ochrana stěhovavých druhů nedá plánovat podle hranic států. A také proč jsou drobní ptáci schopní vyprávět nečekaně velký příběh o propojenosti světa.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], U.S. Geological Survey – Juvenile bar-tailed godwit B6 sets world record [2]. img ai generated