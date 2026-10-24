Hvězdu Dallasu srazil soupeř při cestě na koš. Flagg po tvrdém faulu nedohrál, na palubovce vznikla potyčka

Dallas Mavericks zvládli zápas v Indianě výsledkem 121:105 a získali první vítězství pod novým trenérem Dustym Mayem. Jenže to, co se odehrálo na konci prvního poločasu, zastínilo celý večer. Cooper Flagg, jednička draftu z roku 2025 a úřadující nováček roku NBA, po tvrdém faulu nedohrál zápas kvůli bolestivému levému rameni.
Flagg se řítil do rychlého protiútoku a chystal se zakončit u koše, když ho zezadu zastavil Aaron Nesmith. Po kontaktu ztratil rovnováhu a tvrdě dopadl pod košem na levé rameno. Už podle jeho bezprostřední reakce bylo zřejmé, že nejde o běžný kontakt, nad kterým mávne rukou.
Nesmith dostal nesportovní faul, Marshall se pustil do obrany spoluhráče
Po zákroku vznikla mezi hráči krátká potyčka. Naji Marshall se zastal Flagga, dostal se do konfliktu s Nesmithem a rozhodčí museli oba týmy uklidňovat. Po přezkoumání udělili Nesmithovi nesportovní faul prvního stupně, v zámořském označení flagrant 1. Nesmith a Marshall navíc obdrželi technické chyby.
Flagg ještě zůstal na hřišti kvůli trestným hodům, ale následně zamířil do šatny a levou ruku si opakovaně kontroloval. Do druhého poločasu už nezasáhl. Klub uvedl jako důvod bolestivost levého ramene, nikoli konkrétní potvrzenou diagnózu.
Takové upřesnění je důležité. Tvrdý pád může mít řadu následků od krátkodobého pohmoždění až po komplikovanější poranění, ale z televizního záběru nelze určit, o který případ jde. Dallas v době zveřejnění neposkytl časový odhad možné absence.
Dallas dominoval už před nešťastným okamžikem
Mavericks si v Indianě vytvořili výrazný náskok už před přestávkou. První čtvrtinu vyhráli 44:27, druhou 33:16 a do šaten odcházeli za stavu 77:43. Konečných 121:105 proto není výsledkem těsného závěru, ale především skvělého nástupu hostů.
Kyrie Irving nastřílel 24 bodů, P. J. Washington přidal 20 bodů a třináct doskoků. Flagg před odstoupením za sedmnáct minut zaznamenal 14 bodů, šest asistencí a pět doskoků. Dallas tak v první půli dostal nejen bodový přínos své hvězdy, ale i její schopnost rozhýbat útok přihrávkami.
Indiana se po změně stran pokusila vývoj zvrátit. Pro domácí byl večer zvláštní také tím, že Tyrese Haliburton nastoupil poprvé před vlastním publikem po dlouhé zdravotní pauze. Ani jeho návrat však nedokázal smazat rozdíl, který Dallas vybudoval v úvodních čtyřiadvaceti minutách.
Výsledek potěšil, nejistota kolem Flagga zůstává
Pro Mavericks je důležitější než jedna výhra nad Indianou otázka, zda bude Flagg připravený na další program. Devatenáctiletý hráč vstoupil do druhé sezony NBA jako jeden z hlavních stavebních kamenů klubu a právě podobná zranění dokážou rychle změnit sportovní plány.
Zatím ale nemáme důvod vytvářet nejčernější scénáře. Klub potvrdil problém s ramenem a ukončení zápasu, ne dlouhodobou absenci. Jestli Dallas přišel jen o několik minut jedné výhry, nebo bude muset hledat náhradu také v dalších utkáních, ukážou až nové informace od realizačního a zdravotního týmu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], Reuters – Mavericks beat Pacers as Cooper Flagg leaves with shoulder soreness [2], Sportsnet – Mavericks' Cooper Flagg ruled out vs. Pacers [3], CBS Sports – Dallas at Indiana, box score [4].