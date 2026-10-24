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Hvězdu Dallasu srazil soupeř při cestě na koš. Flagg po tvrdém faulu nedohrál, na palubovce vznikla potyčka

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Dennívýzva
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Dallas vyhrál v Indianě 121:105, jenže místo samotného výsledku se mluví hlavně o Cooperu Flaggovi. Devatenáctiletý talent se na konci prvního poločasu vydal do rychlého protiútoku, Aaron Nesmith ho zezadu tvrdě fauloval a Flagg dopadl na levé rameno. Po zákroku se do sebe pustili hráči obou týmů. Flagg se už po přestávce nevrátil na hřiště a rozsah jeho zranění zatím není známý.
Cooper Flagg

Cooper Flagg

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 10:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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