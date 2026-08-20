Potupa pro Siniakovou. V deblu je nejlepší hráčkou světa, stejně musí na US Open v mixu do kvalifikace

Kateřina Siniaková vyhrála v deblu všechno, co se vyhrát dá. Grand Slamy, olympijské zlato, první místo žebříčku. Jenže když se podívá na pravidla smíšené čtyřhry US Open 2026, je to, jako by nic z toho neexistovalo. Pořadatelé v New Yorku totiž páry do hlavní soutěže mixu nepřijímají podle deblového postavení, ale podle kombinovaného singlového rankingu obou hráčů. A Siniaková se svým partnerem Henrym Pattenem, skvělým deblistou, ovšem bez relevantního singlového žebříčku, propadla hluboko za hranici šesti přímých vstupů. Zbývá kvalifikace. Nebo divoká karta, kterou zatím nedostala.
Šest míst, šestnáct párů, nula šancí pro deblisty
Mechanismus je brutálně jednoduchý. Hlavní soutěž mixu má 16 párů. Šest z nich se dostane přímo, seřazených podle nejlepšího kombinovaného singlového rankingu muže a ženy. Dalších osm míst rozdělí pořadatel přes divoké karty. Zbylá dvě místa se rozdají v osmičlenné kvalifikaci, která se odehraje v pondělí 24. srpna od jedenácti dopoledne na Grandstandu.
Podle
oficiálního seznamu US Open z 3. srpna vypadá šestice přímých vstupů takto:
Pořadí Pár Singlový rank (žena + muž) 1. Sabalenková / Djokovič nejnižší kombinace 2. Rybakinová / Fritz — 3. Andrejevová / Rublev — 4. Šwiateková / Ruud — 5. Bencicová / Cobolli — 6. Muchová / Menšík na hraně přímého vstupu
Siniaková s Pattenem? Čtyřiadvacátí. Její singlový rank se v létě 2026 pohybuje kolem poloviny čtvrté desítky, Patten nemá v singlové historii ATP aktuálně použitelnou pozici. Jejich deblová dominance v tomhle systému nepomáhá. Vůbec.
Proč US Open z mixu udělal singlovou show
Odpověď je komerční a pořadatelé se za ni nestydí. Nový formát mixu, přesunutý z hlavního grandslamového týdne do takzvaného Fan Weeku, má být samostatně prodejnou událostí. A čísla z premiérového ročníku 2025 jim dávají za pravdu: 78 tisíc fanoušků v areálu, oba dny vyprodaný Arthur Ashe Stadium, přes dva miliony návštěv webu a aplikace US Open, rekordních 12,8 milionu zhlédnutí na YouTube za jediný den. Vysílání šlo přes 17 sítí do více než 170 zemí.
Projekt dokonce získal cenu Sports Breakthrough of the Year od Sports Business Journal. USTA si úspěch institucionalizovala, a tím pádem nemá důvod cokoliv měnit. Naopak, pro rok 2026 formát rozšířila o kvalifikaci a posílila televizní pokrytí.
Craig Tiley, šéf USTA, mluví o „zapojení nového publika“ a o „největších hvězdách ve společné soutěži“. Jenže „největší hvězdy“ v jeho slovníku znamená singlové hvězdy. Debloví specialisté jsou v New Yorku systémově až druhá priorita.
Siniaková to ví. A říká to nahlas
Česká hráčka se k novému formátu vyjádřila už dříve, a nešetřila slovy. Systém přihlášek jen podle singlového žebříčku označila za „mixed singles“, „marketingový tah“ a „velký podvod“. Podle
iRozhlas.cz dala jasně najevo, že s mixem, jak ho zná tenisový svět, nemá nový formát nic společného. Čerstvou reakci na letošní zařazení do kvalifikace se ve veřejně dostupných zdrojích zatím nepodařilo dohledat, ale její dlouhodobý postoj je jednoznačný.
Loni se přitom do soutěže dostala, měla hrát po boku Jannika Sinnera. Nakonec ale 19. srpna 2025 US Open oznámilo jejich odstoupení kvůli Sinnerovu zdravotnímu problému z finále v Cincinnati. Místo nich nastoupili Danielle Collinsová a Christian Harrison. I tehdy platilo: Siniaková se do mixu dostala díky Sinnerově singlovému rankingu, ne díky svému deblovému.
Jinde to funguje jinak
US Open je v tomhle extrém. Stačí se podívat přes Atlantik.
Wimbledon 2026 třídil páry do mixu podle takzvaného „minimum joint rank“, který zohledňuje i deblové hodnoty, a Patten se tam dostal přímo s Olivií Nicholls. Roland Garros 2026 drželo mix v průběhu hlavního turnaje a pracovalo s klasickými divokými kartami; Erraniová s Vavassorimu byli dokonce nasazeni jako jedničky.
Dva grandslamy tedy oceňují deblovou odbornost. Třetí z ní udělal irelevantní parametr. A čtvrtý, Australian Open, se zatím drží tradičnějšího modelu. New York je sám proti sobě, ale s vyprodaným stadionem a oceněním na poličce mu to zjevně nevadí.
Co Siniakovou čeká v pondělí
Kvalifikace mixu se hraje ve zkráceném formátu: sety do čtyř gamů, bez výhody při shodě, tie-break při stavu 4:4 a místo třetího setu super tie-break do deseti bodů. Osm párů, dvě postupová místa. Siniaková s Pattenem budou muset vyhrát dva zápasy v jednom dni, a to v systému, kde je volatilita obrovská. Jeden špatný tie-break a světová jednička deblu jede domů.
Konkrétní soupeř z kvalifikačního pavouku zatím nebyl zveřejněn. Jisté je jedno: Siniaková v pondělí 24. srpna nastoupí na Grandstandu s vědomím, že ji tam neposlal výkon, ale tabulka v Excelu, která její kariéru ve čtyřhře ignoruje.
Český pár Muchová/Menšík má podle průběžného oficiálního pořadí šanci na přímý vstup, stáli na šestém místě, tedy přesně na hraně. Pokud se tam udrží i po uzávěrce 17. srpna, bude to dokonalý paradox: česká singlová naděje projde přímo, česká deblová královna musí bojovat o vstup.
US Open z mixu neudělalo soutěž pro nejlepší páry. Udělalo z něj prémiový produkt pro nejprodejnější jména. A v tom je celá potupa, ne sportovní, ale systémová.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný