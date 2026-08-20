Invaze internetových hororů pokračuje. Známá tiktokerka zfilmuje slavného zabijáka

Savanah Moss
je internetová tvůrkyně, která proslula surrealistickými tiktokovými videi označovanými jako Fever Dream (horečnatý sen). Zároveň můžeme na platformě YouTube nalézt její krátkometrážní horor Funny Bunny. Podobně jako Curry Barker
(Posedlost
) nebo Kane Parsons
(Backrooms),
kteří se od tvorby psychedelických počinů dostali k tvorbě inspirativních celovečerních hororů, i Moss má nyní příležitost uvést svůj počin v kinech. Dokonce se jedná o adaptaci známého internetového fenoménu, na němž filmařka podle svých slov vyrostla.
Jeff the Killer je sám o sobě zajímavou figurkou. Původně fotografie bílého, rozšklebeného obličeje s černýma očima a černými vlasy oběhla internet s titulkem „Go to Sleep“ (běž spát) a stala se předmětem různých internetových legend. Jeff nemá jednoho autora, který by postavu vytvořil, postupně se na něj na internetu nabalily různé příběhy a rozličné verze. Samotný původ fotografie je záhadou opředenou mnoha historkami. Traduje se, že se jedná o upravenou fotografii dívky, jež vlivem internetové šikany spáchala sebevraždu. Nicméně je to příběh zhruba tak spolehlivý jako Jeffův původ.
Historek o Jeffově zrodu je dost, ta nejpopulárnější líčí příběh teenagera Jeffreyho Woodse, jehož parta výrostků zapálí. Jeff incident přežije se znetvořeným obličejem, zešílí, vybělí si tvář, uřízne si oční víčka, aby nemusel spát, vyvraždí svou rodinu a začne obcházet domácnosti. Podle legend se objeví uprostřed noci ve vaší ložnici, zašeptá „běž spát” a pak se vlastnoručně postará, abyste šli spát navždy.
Jeff je creepypasta, tedy něco jako internetová městská legenda – folklorní postava utvořená nikoli lidovými pověstmi, ale online prostorem. Právě Moss, která má cit pro psychedelické výjevy, by mohla být na zfilmování jeho osudů tou pravou. „Na čtení Jeff the Killer a všech těch creepypasta hororů jsem vyrostla, takže to pro mě má určitě nostalgickou hodnotu. V minulosti jsem Jeffa dokonce využila v některých Fever Dream videích, takže je trochu šílené, že teď mám možnost pomoci přivést Jeffa na velké plátno,“ řekla Moss v rozhovoru pro The Wrap.
„Vždycky jsem na něm milovala, jak byl jeho charakter budován přes internet. Celá léta k němu lidé přidávají další historky a znovuutvářejí jeho příběh. Teď máme jedinečnou příležitost vzít postavu, kterou všichni milují a stvořit opravdu děsivý, syrový horor, zatímco zůstaneme věrní Jeffovu původu. Nechci jenom natočit creepypastu, chci, aby se Jeff zdál až děsivě skutečným.” Zda se jí podaří navázat na úspěch současných hororových hitů, se dozvíme v následujících letech.
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Zdroj: The Wrap