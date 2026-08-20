„Malá appka pro Mac změnila způsob, jakým při práci poslouchám hudbu,“ hodnotí redaktor. Měl by ji mít i samotný macOS

Každý, kdo na Macu střídá psaní, tabulky nebo kód s výběrem dalšího alba, zná ten moment: kliknete na Dock, otevře se celé okno Music nebo Spotify, ztratíte kontext a než se vrátíte, uplyne víc času, než byste čekali. Gramola tohle tření odstraňuje. Najedete kurzorem na okraj displeje, vyjede úzký panel s obaly alb, interprety, playlisty a vyhledáváním, vyberete skladbu a panel zase zmizí. Přesně jako automaticky skrytý Dock, jen pro hudbu. A právě proto při testování vzniká dojem, že něco takového by měl macOS umět sám, stejně přirozeně, jako umí Spotlight nebo Ovládací centrum. Apple ale nic takového zatím nenabízí.
Co přesně Gramola dělá a kdo za ní stojí
Gramola – Music Dock je sólový projekt španělského vývojáře Gabriela Lópeze Santany, spuštěný v polovině srpna 2026. Nejde o další přehrávač. Gramola sama hudbu neposkytuje, nenapojuje se na Apple Music, Spotify ani lokální knihovnu v aplikaci Music a slouží jako rychlý přístupový bod k výběru toho, co chcete poslouchat.
Panel se dá přichytit k levému, pravému nebo spodnímu okraji obrazovky. Vyvolat ho můžete gestem myši nebo klávesovou zkratkou. Uvnitř najdete:
- Karusel obalů – alba a playlisty prochází vizuálně, ne přes seznamy.
- Připnuté položky – oblíbená alba na jedno kliknutí.
- Vyhledávání – prohledá nejdříve lokální knihovnu, poté katalog Apple Music nebo Spotify.
- Miniplayer – ovládání přehrávání přímo v panelu, bez přepínání do jiné aplikace.
Aplikace je v Mac App Store ke stažení zdarma se sedmidenní zkušební dobou. Poté stojí jednorázový nákup v přepočtu zhruba 240 Kč. Čeština mezi osmi podporovanými jazyky zatím chybí, rozhraní se na českém macOS zobrazí v angličtině.
Proč to působí jako funkce, kterou by měl mít macOS
Přirovnání k systémové funkci není nijak přehnané. macOS už dnes nabízí Now Playing v Ovládacím centru, MiniPlayer v aplikaci Music a sadu klávesových zkratek pro pauzu, přeskočení nebo změnu hlasitosti. Jenže všechny tyhle nástroje řeší situaci po spuštění přehrávání: co právě hraje, jak to zastavit, jak přeskočit. Gramola míří na moment před přehráváním: chci si vybrat jiné album, najít konkrétní skladbu nebo přepnout playlist. A to bez otevření plného okna Music nebo Spotify.
Logika vysouvacího panelu na hraně displeje je přitom přesně to, co Apple sám používá u Docku. Najedete, vyjede, odjedete, zmizí. Vývojář navíc Gramolu staví jako nativní SwiftUI aplikaci s designovým jazykem Liquid Glass, který Apple představil s macOS Tahoe 26. Výsledek vypadá, jako by panel patřil k systému. Podle nás je tohle přesně typ funkčnosti, kterou by Apple mohl jednou integrovat, podobně jako kdysi převzal některé koncepty třetích stran u Spotlight nebo Stage Manageru.
Komu se vyplatí a komu ne
Tady je potřeba být upřímný. Gramola dává největší smysl lidem, kteří při práci hudbu aktivně vybírají, mění alba podle nálady, hledají nové interprety nebo přepínají mezi playlisty. Pro ně každé kontextové přepnutí do Music nebo Spotify znamená ztrátu soustředění, a právě to Gramola řeší.
Pokud ale hudbu jednou pustíte a pak ji celý den necháte hrát na pozadí, vestavěné nástroje macOS vám bohatě stačí. Now Playing v Ovládacím centru zvládne pauzu i přeskočení, stejně jako klávesové zkratky. Za 240 Kč byste platili za funkci, kterou byste skoro nepoužili.
Důležitá omezení: YouTube Music zatím Gramola nepodporuje. Vývojář na Redditu zmínil, že podporu zkoumá, ale žádný termín nepotvrdil. Kdo poslouchá výhradně přes YouTube Music, musí počkat.
Soukromí a první dojmy komunity
Detail, který stojí za zmínku: Gramola podle svých zásad ochrany soukromí nemá uživatelské účty, nesbírá analytická data a neposílá vývojáři žádná data z knihovny. Tokeny Spotify ukládá do systémového Keychainu. Pro utilitu, která má přístup k celé hudební knihovně, je to podstatné.
Aplikace je na trhu teprve pár dní a v App Store zatím nemá dostatek hodnocení na souhrnné skóre. První reakce na Redditu jsou převážně pozitivní, ale jde o dojmy raných uživatelů, ne o široký konsenzus. Vývojář zároveň vydává rychlé aktualizace; v prvních dnech po spuštění už přibyly opravy a jazykové úpravy.
Požadavek, který může být překážkou
Gramola vyžaduje macOS 26.0 Tahoe nebo novější. Na macOS 15 Sequoia a starších verzích ji nespustíte. Podporovány jsou procesory Apple Silicon i Intel, ale bez aktuálního systému se k aplikaci nedostanete. Pro někoho to může znamenat upgrade, který by jinak nezvažoval.
Jedna malá aplikace od sólového vývojáře ze Španělska ukazuje, jak málo stačí k tomu, aby výběr hudby při práci přestal být přerušením. Jestli se Apple nechá inspirovat, ukáže čas. Zatím to za 240 Kč řeší Gramola.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda