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Zandvoort je vyprodaný, má Verstappena a fanoušci ho milují. Přesto z F1 končí. Proč dnes úspěšná Grand Prix nemusí přežít

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Max Verstappen pojede poslední domácí Grand Prix v Zandvoortu. Závod přitom nekončí kvůli nezájmu fanoušků, ale kvůli ekonomice, která ukazuje nový boj o místo v kalendáři F1.
Zandvoort je vyprodaný, má Verstappena a fanoušci ho milují. Přesto z F1 končí. Proč dnes úspěšná Grand Prix nemusí přežít

Zandvoort je vyprodaný, má Verstappena a fanoušci ho milují. Přesto z F1 končí. Proč dnes úspěšná Grand Prix nemusí přežít

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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