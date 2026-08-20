Zandvoort je vyprodaný, má Verstappena a fanoušci ho milují. Přesto z F1 končí. Proč dnes úspěšná Grand Prix nemusí přežít

Kdyby se o místě v kalendáři Formule 1 rozhodovalo podle atmosféry na tribunách, Zandvoort by neměl mít žádný problém. Kdyby rozhodoval domácí hrdina, měl by ještě silnější argument: Max Verstappen zde od návratu Velké ceny Nizozemska v roce 2021 nikdy neskončil mimo první dvě místa, třikrát vyhrál a celý podnik se stal jednou velkou oranžovou tribunou postavenou kolem jeho úspěchů.
A kdyby měřítkem byla poptávka, závod by měl být v bezpečí také. Zandvoort opakovaně vyprodával víkendové vstupenky a pořadatelé ještě u předloňských prodejů hlásili několikanásobně větší zájem než počet dostupných míst. Přesto se v neděli pojede poslední nizozemská Grand Prix a po sezoně 2026 Zandvoort z kalendáře zmizí.
Tohle není příběh o závodu, který Formule 1 už nepotřebuje. Je to skoro opačný případ. Samotná F1 při oznámení konce mluvila o Zandvoortu jako o mimořádně úspěšném projektu, který nastavil vysokou laťku evropským Grand Prix v oblasti atmosféry, fanouškovského zážitku i udržitelnosti. Konec si navíc nevyžádalo vedení šampionátu. Rozhodl o něm promotér, který po několika prodlouženích smlouvy dospěl k závěru, že další roky už znamenají příliš velké finanční riziko.
Právě proto může být poslední Verstappenův domácí víkend zajímavější než běžné loučení s tratí. Zandvoort ukazuje, že v dnešní Formuli 1 nestačí být populární, vyprodaný a sportovně atraktivní. Musíte být také schopni dlouhodobě financovat místo v šampionátu, jehož hodnota prudce roste – a v tomto souboji nemají všechny závody stejné podmínky.
Zandvoort nekončí proto, že by Holanďany přestal bavit Verstappen
Když se Velká cena Nizozemska v roce 2021 po 36 letech vrátila do kalendáře, návrat se dokonale potkal s nástupem Verstappena. Domácí jezdec vyhrál první tři ročníky po návratu, v letech 2024 a 2025 skončil druhý a Zandvoort se stal jedním ze symbolů fanouškovského boomu, který nizozemského mistra světa provázel po celé Evropě. Letos je situace sportovně úplně jiná. Verstappen je po první polovině sezony šestý v šampionátu a na první vítězství roku stále čeká, takže poslední domácí Grand Prix přichází v okamžiku, kdy už není automatickým favoritem. Pokud by v neděli vyhrál, stal by se šestým různým vítězem v šesti po sobě jdoucích závodech.
Ani tento sportovní ústup ale není důvodem, proč nizozemský podnik končí. Rozhodnutí padlo už na konci roku 2024, kdy byl Verstappen stále dominantní tváří šampionátu. Pořadatelé tehdy přijali pouze roční prodloužení do roku 2026 a oznámili, že dál pokračovat nechtějí.
Ředitel závodu Robert van Overdijk tehdy vysvětloval, že Dutch Grand Prix funguje jako soukromý podnik a organizátoři proto nesou odpovědnost za hospodářský výsledek sami. V jednání s F1 byly na stole různé možnosti včetně střídání ročníků, ale promotér nakonec zvolil jistotu posledních dvou závodů a odchod ve chvíli, kdy je akce stále úspěšná. Formuloval to téměř podnikatelsky: je potřeba vyvažovat příležitost pokračovat proti rizikům a odpovědnosti, které další smlouva přináší.
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Vyprodané tribuny jsou pro Zandvoort nikoli bonus, ale podmínka přežití
Právě tady se celý paradox začne rozplétat. Pořadatelé otevřeně přiznali, že aby byla Grand Prix ekonomicky životaschopná, potřebují prakticky tři dny plného domu. Van Overdijk při oznámení konce řekl nizozemské NOS, že prostor mezi ziskovým a problémovým víkendem je velmi úzký. Jednorázový výpadek by podnik zvládl, ale dlouhodobější pokles návštěvnosti by si dovolit nemohl.
To je úplně jiná pozice než u sportovního podniku, který má část rizika rozloženou mezi stát, region, turistickou agenturu nebo jiného veřejného partnera. Pokud se soukromému Zandvoortu prodá o několik tisíc vstupenek méně, nejde pouze o horší marketingový údaj. Propadá se přímo rozpočet společnosti, která musí zaplatit pořádání závodu.
A není to žádný malý lokální festival. Moderní Grand Prix potřebuje dočasnou infrastrukturu, bezpečnost, dopravu, personál, tribuny, technické zázemí a především právo závod Formule 1 vůbec pořádat. Přesná částka, kterou jednotlivé tratě F1 platí, není běžně zveřejňována, ale samotný model znamená, že ekonomické riziko začíná dlouho předtím, než první divák projde turniketem.
Zandvoort si přitom už při původním návratu žádal o veřejnou podporu. Nizozemská vláda v roce 2019 potvrdila, že okruh sondoval možnost státního příspěvku kolem pěti milionů eur ročně na oblasti související mimo jiné s dostupností, bezpečností a doprovodným programem, kabinet však přímé financování komerčního sportovního podniku odmítl. Grand Prix se následně naučila fungovat bez pravidelné státní dotace.
A fungovala velmi dobře. Jen ne s tak velkou rezervou, aby promotér chtěl podstupovat stejné riziko neomezeně dlouho.
Formule 1 přitom nikdy nebyla populárnější
Na celé situaci je fascinující ještě jedna věc. Zandvoort nekončí během krize Formule 1. Končí během jejího boomu.
Prvních jedenáct závodních víkendů sezony 2026 bylo podle F1 vyprodáno a dohromady je navštívilo téměř 3,7 milionu diváků, přibližně o šest procent více než stejné podniky o rok dříve. Vedení seriálu mluví o rostoucím televizním publiku, rekordní návštěvnosti a globálním zájmu. Nové závody chtějí vstupovat do kalendáře právě proto, že vlastnit Grand Prix se stalo nejen sportovní prestiží, ale také nástrojem pro turistiku a mezinárodní propagaci města či země.
Pro Formuli 1 je to skvělá situace. Pro existující pořadatele už méně automaticky.
Když má šampionát víc zájemců než dostupných termínů, vyjednávací síla se přesouvá směrem k F1. Závod už nesoutěží pouze s jinou evropskou tratí o fanoušky, ale také s městy a zeměmi, které jsou ochotné na Grand Prix pohlížet jako na investici do vlastní značky. Čistě soukromý podnik musí mezitím dokázat celé číslo uzavřít hlavně vstupenkami, hospitality, sponzory a komerčními výnosy.
Z pohledu fanouška může být absurdní, že jedna z nejvýraznějších evropských Grand Prix mizí právě ve chvíli, kdy sport roste. Z pohledu ekonomiky F1 je ale tento vývoj vlastně logický: čím žádanější seriál je, tím dražší může být přístup k němu a tím větší výhodu získává pořadatel, který nemusí každý rok dokazovat ziskovost pouze z vlastních příjmů.
Plný stadion ještě není totéž co bezpečný byznys
Sportovní veřejnost má přirozenou tendenci posuzovat ekonomické zdraví události pohledem na tribuny. Když jsou plné, všechno musí být v pořádku. Zandvoort je dobrým připomenutím, proč to neplatí.
Nizozemský závod měl dlouhé období, kdy poptávka převyšovala kapacitu. Organizátoři v roce 2023 uváděli, že u některých typů vstupenek byl zájem pětkrát až desetkrát větší než nabídka. Předposlední ročník v roce 2025 měl vyprodanou sobotu i neděli a kompletně prodané byly také firemní hospitality balíčky.
Jenže při modelu, ve kterém je vyprodání podmínkou, není stoprocentní návštěvnost známkou velkého bezpečnostního polštáře. Je to bod, který potřebujete k tomu, aby všechno fungovalo.
A z pohledu investora vyvstává nepříjemná otázka: kolik let můžete spoléhat na to, že se právě tato poptávka nezmění?
Max Verstappen nebude závodit věčně. Výsledky Red Bullu se už letos změnily. Ekonomika domácností se může změnit. Cena vstupenek může narazit na hranici, kterou publikum přestane přijímat. Do kalendáře přicházejí nové destinace a fanouškovská horečka, která působila v roce 2021 nekonečně, nemusí mít stejnou intenzitu za dalších pět let.
Pořadatelé se proto rozhodli nečekat na okamžik, kdy začne být problém vidět i na prázdných sedačkách. Ukončili projekt ve chvíli, kdy ještě funguje.
To je pro evropské tratě možná nepříjemnější zpráva než samotný konec Zandvoortu
Zandvoort není Monza ani Silverstone a nemá historické postavení, které by z něj dělalo téměř nedotknutelnou součást identity šampionátu. Přesto jeho odchod ukazuje širší tlak, který tradiční evropské závody budou cítit stále silněji.
Kalendář má omezený počet víkendů a poptávka po místě je obrovská. V roce 2026 už Formule 1 přidává nový závod v Madridu a vedení seriálu opakovaně naznačuje, že zájem dalších destinací převyšuje prostor v programu. Zandvoort proto nekonkuruje pouze Spa, Monze nebo Barceloně. Konkuruje projektům, které mohou nabízet modernější infrastrukturu, nové trhy a především ekonomické podmínky, jež organizátor nemusí pokrývat pouze z ceny vstupenky.
Neznamená to, že F1 chce Evropu opustit. Evropské závody zůstávají kulturním základem šampionátu a Stefano Domenicali pravidelně zdůrazňuje jejich význam. Mění se ale otázka, podle které se rozhoduje o jejich budoucnosti. Tradice a atmosféra už samy o sobě nejsou ekonomickým modelem.
Zandvoort přitom udělal skoro všechno, co se po moderním evropském podniku chce. Přeměnil závod na celovíkendovou show, vybudoval masovou dopravu založenou do velké míry na železnici a kolech, stal se laboratoří některých udržitelnějších postupů a vytvořil televizně okamžitě rozpoznatelné prostředí oranžových tribun. F1 ho při oznámení odchodu veřejně chválila právě za to, jak zvedl úroveň celé akce.
A přesto to nestačilo k tomu, aby jeho majitelé chtěli podepsat další dlouhodobou smlouvu.
Pro Verstappena bude neděle sportovní. Pro Formuli 1 je Zandvoort obchodní lekce
Max Verstappen má před sebou příběh, kterému se bude o víkendu přirozeně věnovat nejvíc pozornosti. Na domácí trati může vyrovnat Jima Clarka se čtyřmi vítězstvími ve Velké ceně Nizozemska a zároveň konečně získat první triumf komplikované sezony 2026. Po třech vítězstvích a dvou druhých místech od návratu závodu by to byl téměř dokonale napsaný konec nizozemské kapitoly.
Jenže samotný Zandvoort po šachovnicové vlajce zanechá Formuli 1 ještě jednu otázku.
Pokud může z kalendáře dobrovolně odejít Grand Prix, která má domácího čtyřnásobného mistra světa, obrovskou poptávku po vstupenkách, výbornou atmosféru a veřejnou pochvalu vedení šampionátu, co dnes vlastně znamená být úspěšným pořadatelem Formule 1?
Odpověď už evidentně není jen „naplnit tribuny“.
Zandvoort je naplnil.
Musíte zároveň přesvědčit člověka, který nese ekonomické riziko, že je rozumné podepsat se pod další roky v prostředí, kde náklady mohou růst, zájem fanoušků nelze garantovat a na druhé straně vyjednávacího stolu stojí sport, o jehož termíny se přetahuje skoro celý svět.
Nizozemci si spočítali, že nejlepší chvílí skončit je okamžik, kdy se ještě nikdo nemusí ptát, proč už lidé nepřišli.
A právě tím může být jejich odchod pro budoucnost Formule 1 důležitější než to, kdo v neděli vyhraje poslední závod.
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Zdroje: Formula 1 – Formula 1 to celebrate final Dutch Grand Prix in 2026 after one-year extension at Circuit Zandvoort confirmed [1], Reuters – Verstappen can give his home Dutch race a sendoff to celebrate [2], NOS – De Dutch Grand Prix stopt: Formule 1 verdwijnt na 2026 uit Zandvoort [3], Formula 1 – In numbers: record crowds and statistics from the 2026 season [4], Government of the Netherlands – parliamentary documents on financial support for the Dutch Grand Prix [5], Dutch Grand Prix – ticket demand and sell-outs [6].