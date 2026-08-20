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Jeden z nejslavnějších českých seriálů se vrací na Novu. Ordinace znovu zabojuje o přízeň diváků

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Po několika letech se Ordinace v růžové zahradě 2 znovu objeví ve večerním vysílání TV Nova. Návrat má ale jeden podstatný háček. Televize nebude vysílat současné premiéry, nýbrž vybrané epizody, které diváci streamovací platformy viděli už před několika lety.
Ordinace se po letech vrací na Novu: Teprve teď se ukáže, zda má u diváků stále stejnou sílu.

Ordinace se po letech vrací na Novu: Teprve teď se ukáže, zda má u diváků stále stejnou sílu.

Zdroj: TV Nova
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