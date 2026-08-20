Jeden z nejslavnějších českých seriálů se vrací na Novu. Ordinace znovu zabojuje o přízeň diváků

Pro diváky, kteří byli zvyklí usedat k Ordinaci pravidelně před televizní obrazovku, jde o poměrně zásadní změnu.
TV Nova potvrdila, že příběhy z kamenické nemocnice vrátí od září 2026 do svého večerního programu. Ordinaci vyhradí úterní večery a seriál bude následovat po novince Boží plán. Nepůjde přitom o premiérovou řadu. Nova vybrala epizody, které byly v roce 2022 uvedeny na tehdejším Voyo a později se staly součástí nabídky Oneplay.
Právě tento detail celý návrat staví do zajímavějšího světla.
totiž patří mezi české seriály, které dokázaly přežít zásadní proměnu televizního trhu. Začínala v roce 2005 jako klasický televizní hit, postupně se stala jednou z nejznámějších značek Novy a nakonec se její premiérová tvorba přesunula za platební bránu. Ordinace v růžové zahradě Nové díly zůstávají na Oneplay
Kdo Ordinaci sleduje pravidelně a čeká na pokračování současných příběhů, pro toho se nic nemění.
Premiérové epizody s datací 2026 budou dál vycházet každé pondělí na Oneplay. Úterní televizní vysílání proto bude fungovat jako druhá větev stejného seriálu, která nabídne starší, ale pro běžnou televizní obrazovku dosud nepoužité příběhy.
Z redakčního pohledu jde o chytrý způsob, jak využít značku, která má stále mimořádně silnou známost. Nova nemusí vytvářet další samostatný seriál a současně může oslovit skupinu diváků, která se po přesunu Ordinace na placenou platformu od seriálu odpojila.
Televize vlastně zkouší propojit dvě generace sledování. Klasickou televizi a streaming. Vrátí se známé tváře i silné příběhy
Vybrané díly rozhodně nejsou náhodnou směsí starších epizod. Podle Novy byly zvoleny příběhy s výraznými dějovými linkami a známými herci. Diváci znovu uvidí například Zlatu Adamovskou,
, Jana Čenského, Mariku Šoposkou, Patrika Děrgela nebo Radima Fialu. Do Kamenice se v těchto epizodách vrací také Lukáš Hejlík coby Jáchym Kalina, tentokrát s manželkou Evou, kterou ztvárnila Patricie Solaříková. Danu Morávkovou
Výrazný prostor dostane také Anna Julie Slováčková. Její postava Radky prochází mimořádně náročnou dějovou linkou spojenou se sexuálním násilím a následným bojem o to, aby jí okolí uvěřilo. Nova sama uvádí, že televizním zařazením těchto epizod chce zároveň připomenout herecký talent zesnulé zpěvačky a herečky.
Po letech znovu na Nově: Ordinace se vrací k divákům, kteří jí kdysi zajišťovali obrovskou popularitu.
TV Nova
Síla Ordinace nikdy nestála jen na jednom příběhu
Právě známé tváře jsou jedním z důvodů, proč se seriálu podařilo vydržet tak dlouho. K Ordinaci byly během let pevně připoutané desítky herců. Některé postavy zmizely, jiné se vracely a další se staly s kamenickou nemocnicí prakticky nerozlučně spojené. Patří mezi ně například také
, kterou si diváci dodnes výrazně spojují právě s touto televizní značkou. Ivana Jirešová
To je výhoda, kterou nový seriál získává jen velmi těžko.
Ordinace nepotřebuje divákům vysvětlovat svůj svět od začátku. Kamenice, nemocnice i řada postav fungují jako známé prostředí, ke kterému se lidé dokážou vrátit i po několikaleté pauze. Teď se ukáže, zda nostalgie stále dokáže přitáhnout diváky
České televize dnes zároveň soupeří s mnohem větším množstvím domácí seriálové tvorby než před deseti nebo patnácti lety. Vedle Novy investují do vlastních projektů další stanice a například Prima dál rozšiřuje
. Staré jméno proto samo o sobě úspěch nezaručuje. seriál Polabí
Právě proto bude návrat Ordinace zajímavým testem.
Nejde o skutečný návrat seriálu z minulosti, protože Ordinace nikdy úplně nezmizela. Spíš se po letech vrací k divákům, kteří zmizeli jí. Pokud dokáže v úterním večeru znovu vytvořit stabilní publikum, Nova získá potvrzení, že dvě desetiletí budovaná seriálová značka má hodnotu i v době, kdy se část televizního světa přesunula na internet.
autorský text, TV Nova