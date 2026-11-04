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Tesco v Česku nadobro končí: Nyní se však zjistilo, kdo převezme všechny prodejny

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Síť Tesco v Česku a na Slovensku přechází pod Ahold Delhaize. Co to znamená pro zákazníky a jak podobné přeměny probíhaly v minulosti?
Tesco Expres prodejna

Tesco Expres prodejna

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Prodejna Tesco Expres
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 18:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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