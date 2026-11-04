Tesco v Česku nadobro končí: Nyní se však zjistilo, kdo převezme všechny prodejny

Jeden z
českých obchodů se kompletně změní. Ahold Delhaize, pod který nyní spadá síť , má převzít prodejny Tesco v Česku i na Slovensku, a to včetně Albert nájemních závazků. Pro zákazníky zvyklé na Tesco to znamená nemalou změnu. Sice stejné místo, ale jiná značka nad dveřmi. V domácím obchodě nicméně nejde o nijak výjimečnou situaci. Co se vlastně děje
Server Novinky uvedl, že
Ahold Delhaize kupuje prodejny Tesco v České republice a na Slovensku. Do obchodu mají spadat i nájemní závazky. Částka, za kterou se transakce vlastně uskuteční, zatím odhalena veřejnosti nebyla. Ahold Delhaize u nás provozuje Albert, takže jde o další výrazné posílení už tak velkého hráče na trhu.
V běžném provozu to
zákazník pozná víceméně hlavně podle změny značky. Tam, kde je dnes Tesco, se časem objeví Albert. Termín bude záležet na dokončení zaplacení a také na tom, jak se k ní postaví příslušný regulátor. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Cedule Pokladna uzavřena na pokladním pásu v Tescu Toto se v Česku neděje poprvé
Velké přejmenování obchodů není na českém trhu
nic neobvyklého. Paměť maloobchodu je v tomto směru docela dlouhá, i když některé značky už mladším zákazníkům asi moc neřeknou. Nicméně většina z nás si je pamatuje. Interspar – rakouský řetězec u nás provozoval hypermarkety pod tímto názvem, část prodejen se postupně proměnila nebo přešla pod jiné značky skupiny SPAR. Julius Meinl – vídeňská obchodní síť byla v 90. letech jedním z hodně známých jmen na českém trhu. Její prodejny později převzal Albert, tehdy ještě pod značkou Ahold. Delvita – belgické supermarkety fungovaly v Česku více než deset let. Na přelomu tisíciletí je koupil Ahold a postupně je přeznačil na Albert. Hypernova – i za těmito hypermarkety stál Ahold. Název časem zmizel a prodejny přešly pod Albert Hypermarket, což je označení používané dodnes. Carrefour – francouzský řetězec se v Česku dlouhodobě neudržel. Jeho prodejny převzalo Tesco. Dnes je na tom trochu ironie, protože právě Tesco má teď ustoupit Albertům.
Český
maloobchod se zkrátka pořád všelijak mění. Jedna cedule zmizí, jiná se objeví, někdy se změní i sortiment a zákazník si po čase zvykne. Vlastně mu nic jiného ani nezbyde. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Ulička v obchodě Tesco Co to znamená pro vás jako zákazníka
Přechod pod nového vlastníka obvykle
nepřinese změnu ze dne na den. Mění se sortiment, věrnostní programy, privátní značky i rozmístění prodejny, ale většinou postupně. Tesco má Clubcard, Albert má svůj vlastní věrnostní systém. Pro zákazníky Tesca by to tedy znamenalo konec Clubcard v těchto prodejnách a naopak využívání programu Alberta.
Regály se ale obvykle nevyklidí přes noc. Obchody zpravidla fungují dál, jen se za provozu upravují. Pokud tedy někdo chodí do Tesca pro konkrétní výrobek, je dost možné, že ho tam ještě nějakou dobu najde. Jen už časem nebude procházet pod stejným logem.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z AholdDelhaize, Novinky