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Kotle i krbová kamna potřebují revizi každé tři roky. Za chybějící doklad hrozí pokuta až 20 tisíc Kč

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Majitelé kotlů na pevná paliva potřebují každé tři roky platný doklad o revizi od technika. Zkouška stojí přes dva tisíce, za chybějící papír hrozí pokuta.
Majitelé kotlů musí schovávat doklad o revizi.

Majitelé kotlů musí schovávat doklad o revizi.

Zdroj: FOTO:BogTar201213, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 17:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

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