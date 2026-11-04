Kotle i krbová kamna potřebují revizi každé tři roky. Za chybějící doklad hrozí pokuta až 20 tisíc Kč

Kdo doma topí pevnými palivy v kotli napojeném na ústřední topení, potřebuje každé tři roky platný doklad o jeho kontrole. Pravidlo se vztahuje také na krbová kamna a vložky s teplovodním výměníkem o výkonu nad 10 kilowattů. Domácnosti bez platného papíru od proškoleného technika riskují pokutu až 20 tisíc korun.
Zákon nařizuje kontrolu kotlů nad 10 kilowattů
Zákon o ochraně ovzduší nařizuje pravidelnou kontrolu technického stavu u spalovacích zdrojů na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300 kilowattů, kam patří kotle i krbová kamna a vložky napojené na ústřední topení. Vůbec přitom nezáleží na tom, jestli majitel v zařízení topí každý den, nebo ho má pouze jako záložní zdroj.
Povinnost se naopak netýká majitelů plynových kotlů, tepelných čerpadel ani obyčejných kamen vyhřívajících pouze jednu místnost. Vystavený doklad platí přesně tři roky od poslední provedené kontroly.
Příkon kotle si majitel snadno spočítá z údajů na štítku od výrobce tak, že jmenovitý výkon spalovacího zdroje vydělí jeho účinností a výsledek vynásobí stem. U zdroje s výměníkem se nejdříve sčítá výkon do vzduchu s výkonem do vody a dále se počítá podle stejného vzorce.
Prohlídku smí dělat proškolený technik
Obyčejný kominík na tuto prohlídku nestačí, protože zákon vyžaduje odborně způsobilou osobu proškolenou přímo výrobcem dané značky. Seznam těchto techniků vede ministerstvo životního prostředí ve veřejné databázi a platí pravidlo, že technik s oprávněním na jednu konkrétní značku nesmí kontrolovat zařízení cizí firmy.
Odborník zjišťuje stav kotle, jeho napojení na topnou soustavu i komín a hodnotí celkové seřízení včetně stavu akumulační nádrže. Součástí kontroly je také ověření, zda zařízení splňuje patřičnou emisní třídu a majitel v něm spaluje pouze předepsané palivo. Kdo topí dřevem, musí si hlídat vlhkost pod 20 procent a do ohně nesmí házet chemicky ošetřený nábytek ani jiný odpad. Po úspěšné kontrole vystaví technik papírový doklad, který si majitel uschová, a do 60 dnů ohlásí naměřené údaje do elektronického systému ISPOP.
Stát určuje referenční ceny prohlídek
Ministerstvo životního prostředí stanovuje referenční cenu, kterou by technici měli při účtování dodržovat a jež v sobě obsahuje i veškeré náklady na cestu odborníka do 50 kilometrů od jeho provozovny. Domácnosti se vyplatí spojit zákonnou kontrolu s běžným servisem a vyčištěním kotle, díky čemuž ušetří peníze za jeden zbytečný výjezd technika navíc.
|Typ zařízení
|Referenční cena bez DPH
|Kotel bez řídicí jednotky
|2 222 Kč
|Kotel s elektronickou řídicí jednotkou
|2 590 Kč
Pokuta padne i za nepředložení papíru
Namátkové kontroly zdrojů vytápění probíhají v obcích od roku 2021 a místní úřad s rozšířenou působností si může dokument kdykoliv vyžádat. Majitel ho musí na výzvu předložit, a pokud kontrola neproběhne v řádném termínu nebo člověk doklad neukáže, dopouští se přestupku, za který hrozí domácnostem sankce až 20 tisíc korun.
Rozhodující je datum instalace spalovacího zdroje z protokolu, případně potvrzený záruční list nebo faktura za provedenou práci. U opakovaných kontrol se počítají přesně tři roky od data té předchozí, a pokud stejný předpis poruší firma, riskuje pokutu až 100 tisíc korun.
Zákaz starých kotlů platí od roku 2024
Staré nevyhovující kotle první a druhé emisní třídy už kontrolou neprojdou, protože od září 2024 platí zákaz jejich používání ve všech objektech k bydlení včetně rekreačních chat. Omezení zahrnuje také kotle s nestanovenou emisní třídou vyrobené před rokem 2000 a veškeré spalovací zdroje vlastní výroby. Za topení v takovém zařízení padají opakované pokuty ve výši až 50 tisíc korun, a kdo nevyhovující zdroj odstraní, musí ho odhlásit na obci a doložit doklad o likvidaci.
Lidé mohou na výměnu starých zařízení získat peníze od státu z několika dotačních programů. Senioři a nízkopříjmové domácnosti mohou žádat z programu Nová zelená úsporám Light, pro běžné domácnosti stát připravil klasickou Novou zelenou úsporám nebo program Oprav dům po babičce.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (mzp.gov, oenergetice, obecbozkov).